大便不成形、排便次数多，中医称之为“便溏”。中医临床发现，这种情况困扰侵袭各个年龄段的人群。如何解决这一普遍存在的身体问题？除了药物调理，适当的刮腹是简便而有效的妙招。

中医学认为，在排除器质性疾病的情况下，便溏多源于脾虚。而长期的便溏会导致机体脏腑的各项机能下降，引起多种不适症状。黑龙江中医药大学附属第一医院肝脾胃病科主任医师梁国英介绍，脾虚分为脾气虚和脾阳虚。脾气虚除了倦怠乏力、出汗、食欲不振等症状外，还表现出大便次数增多、大便不成形。而脾阳虚除有上述症状外，还表现为畏寒肢冷，即老百姓常说的肚子怕凉。此时刮腹的第一个好处便能够起到温热的功效，得热即能温阳。刮的幅度以产生温热感为度，能够缓解脾阳虚的畏寒症状。

刮腹的另一个好处则是源自中医理论“血为气之母”。中医讲气和血是互相影响的，有血则有气，血运则气足。通过刮腹能够起到促进血液循环，保持血行通畅的作用。此时脾气得以旺盛，脾的运化功能才会增强，大便次数自然会减少，大便也可成形。

梁国英表示，刮腹并非随意乱刮，首先幅度不能过于剧烈，剧烈则会刺激肠道蠕动，蠕动加快反而更会加剧腹泻。其次刮行方向可选取逆时针（自我方向）或由下往上刮，既达到温热机体、促进血液循环的作用，又能在一定程度上减缓胃肠道的蠕动，避免未消化食物过快排出。

日常生活中，针对长期便溏的人群，建议首先去医院做一个肠镜或甲功检查，排除器质性病变。长期腹泻容易掩盖病情如溃疡性结肠炎，甚至结肠癌，发现不及时会延误治疗时机。如果仅是脾虚引起，建议让中医师辨识体质，脾虚湿盛者可多吃健脾食物，如山药、薏米、莲子肉。脾阳虚，寒症大者可常喝生姜水，做菜时多放花椒、胡椒等具有温热作用的调料。

另外，中医讲气有余则为火，气不足则生寒。适当采用局部热敷（艾灸），也能起到温热的效果，进而提高脾阳气。▲