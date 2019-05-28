出门背小包，身心都轻松

出门时，人们的背包里常满满地装着很多“家当”：笔记本电脑、平板电脑、手机钱包、钥匙纸笔、化妆品、充电宝、雨伞、零食……背着这些东西每天通勤数小时，身体难免吃不消。

如果常单肩背过重的大包，会不自觉地耸肩，久而久之导致肩颈疲劳、酸痛，甚至引起头痛；上班族常用的手提包若过重，也容易导致网球肘等问题；女性喜欢用胳膊挽着包，长期会使肱二头肌等肩膀、手臂肌肉拉伤。美国纽约脊柱神经医师凯伦·艾瑞克森表示，他们发现女性背的包平均重达1.4~2.3千克，最重的甚至有5千克。国际脊骨神经科学会建议，双肩包的重量最好在体重的10%以内，单肩包低于体重的5%，就是说，一个体重60千克的人，背双肩包重量不要超过6千克，单肩包不要超过3千克。

背过重的包不仅让人肩颈酸痛，与心理状态也有关系。日本职业咨询师横田真由子表示，在工作、生活上努力过头的女性，通常偏爱大包，她们往往爱操心、责任感更强。香港大学也有研究发现，和拿小包的人相比，总是背大包的人心理压力更大，焦虑程度高，聊天的话题也更沉重。所以，不妨在选择随身物品时好好思考，抓主要的，尽量减负，身心都会更轻松。▲ （郭五陵）