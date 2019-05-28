受访专家：北京体育大学运动人体科学学院副教授 苏 浩

近日，天津医科大学开展的一项研究发现，运动相关眼损伤约占全部眼外伤的13%，其中球类运动导致的眼损伤占四成以上。

做直接对抗的球类运动（如篮球）时，最易出现的眼损伤是挫伤和擦伤；做隔网对抗的球类运动（如网球）更可能造成器械伤害。那么打球时，该如何预防和处理眼伤？

1.判断球行轨迹。打球时一定要集中注意力，熟悉迎球或规避动作，提前判断球的轨迹。

2.保证动作准确。熟练动作技巧，移动过程中注意观察周边环境，减少碰撞。

3.高度近视者戴框架眼镜。这样能避免隐形眼镜被撞击破碎在眼内，导致二次伤害。戴框架眼镜者要及时擦汗避免滑脱，否则视觉判断不准易受伤。低度近视者尽量不戴眼镜，利用裸眼运动。

4.眼损伤者戴护目镜。研究显示，眼部防护可助避免90%左右的运动相关眼损伤。眼部有伤者再次运动时，应遵医嘱戴护目镜。

5.送院前进行应急处理。一旦发生损伤，要保持冷静，立即呼救，并终止运动离场。观察眼损伤情况，如果是眼眶附近的破损出血，应第一时间进行消毒，冲洗、止血、冷敷，保持平躺，尽快送医院救治。如果眼内受伤，先检查有无异物，可取出的先拿出，无法取出则头部稍倾斜，用纯净水冲洗，马上送医院。期间注意保护受伤眼球，不要揉压。（记者 水 欣）