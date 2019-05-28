热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

水温高损失油脂 冲击强加速衰老

淋浴时少冲脸

萧忠彦

2019年05月28日09:29 来源：人民网-生命时报

电视里，我们经常能看到这样的镜头：主人公沐浴时，惬意地闭着眼让喷头冲洗脸部。近期，美国“自然母亲”网站撰文称，淋浴时最好少冲脸部。

1.淋浴的水温太热。美国皮肤病学会建议用温水洗脸，但淋浴时，多数人会用比水龙头温度更高的水，这对于敏感的脸部来说过于热了。美国纽约西奈山医院皮肤科美容与临床研究部门主任约书亚·蔡克纳医生表示：“高温会导致血管扩张，脆弱组织断裂。此外，热水也会剥去保护皮肤的油脂屏障。”

2.水压太大。当我们在水槽中洗脸，基本都是用手泼水或用毛巾擦洗。而淋浴时，喷头水流的冲击力对于脸上的娇嫩肌肤过于刺激，等同于在涂抹润肤霜时用力向下揉搓脸部，会加速衰老。

3.淋浴时间太长。美国皮肤病学会表示，理想的淋浴时间应该在5~10分钟之间。法国一著名护肤品牌的新闻发言人贾斯汀·赫克斯托尔博士也表示，淋浴时间越长，面部皮肤越可能变干燥。有助于保持皮肤湿度的神经酰胺、脂肪酸和油脂等天然保湿因子都是水溶性的，淋浴时冲脸10分钟，它们就会被洗得一干二净。

4.化学品刺激。流到脸上的洗发水、护发素可能刺激皮肤。它们会冲刷掉皮肤上的油脂，导致干燥等问题。（萧忠彦 编译）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

国家卫健委：4月全国手足口病发病数较3月增加10万余人   日前，国家卫健委疾病预防控制局发布《2019年4月全国法定传染病疫情概况》。4月份全国共报告法定传染病916462例，死亡2005人。丙类传染病中手足口病发病数有155696人，较3月份增加101758人。 【详细】

心脏好不五个地方早知道 护好心脏学这几招   心脏的内在变化，常常外显于体表。大量研究证实，通过检查或测量身体的5个部位，可以发现一些心脏疾病的早期线索。摸五个地方知心脏好坏，让我们一起来学习心脏养护好方法！【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn