电视里，我们经常能看到这样的镜头：主人公沐浴时，惬意地闭着眼让喷头冲洗脸部。近期，美国“自然母亲”网站撰文称，淋浴时最好少冲脸部。

1.淋浴的水温太热。美国皮肤病学会建议用温水洗脸，但淋浴时，多数人会用比水龙头温度更高的水，这对于敏感的脸部来说过于热了。美国纽约西奈山医院皮肤科美容与临床研究部门主任约书亚·蔡克纳医生表示：“高温会导致血管扩张，脆弱组织断裂。此外，热水也会剥去保护皮肤的油脂屏障。”

2.水压太大。当我们在水槽中洗脸，基本都是用手泼水或用毛巾擦洗。而淋浴时，喷头水流的冲击力对于脸上的娇嫩肌肤过于刺激，等同于在涂抹润肤霜时用力向下揉搓脸部，会加速衰老。

3.淋浴时间太长。美国皮肤病学会表示，理想的淋浴时间应该在5~10分钟之间。法国一著名护肤品牌的新闻发言人贾斯汀·赫克斯托尔博士也表示，淋浴时间越长，面部皮肤越可能变干燥。有助于保持皮肤湿度的神经酰胺、脂肪酸和油脂等天然保湿因子都是水溶性的，淋浴时冲脸10分钟，它们就会被洗得一干二净。

4.化学品刺激。流到脸上的洗发水、护发素可能刺激皮肤。它们会冲刷掉皮肤上的油脂，导致干燥等问题。（萧忠彦 编译）