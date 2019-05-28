老人变“懒”，警惕“五月病”

受访专家：中国人民解放军火箭军特色医学中心心血管内科主任 胡桃红

张阿姨一向性格温和，身体硬朗，最近却变“懒”了，凡事提不起兴趣，吃东西也没胃口，儿女们很着急。

中国人民解放军火箭军特色医学中心心血管内科主任胡桃红解释，在很多老人身上都会出现类似表现，门诊中很常见，为典型的“五月病”。五月是春夏之交，气温逐渐升高，人体新陈代谢速度随之加快，导致脑供血不足，从而出现“五月病”的一些典型症状：郁闷烦躁、慵懒倦怠、情绪低落等。“五月病”又称为季节性懒惰症候群，是种情绪感冒。

老人该如何摆脱“五月病”？胡桃红给出几点建议。

睡好“子午觉”。立夏后白天时间变长，夜间睡眠时间变短。如果老人总是失眠、精神不振、心情烦躁，要增加休息时间，尤其要睡好“子午觉”。23点~1点为子时，11点~13点为午时。睡好“子午觉”，有利于调节心脑功能，不适症状会慢慢消除。

外出散心。越是身心疲乏和烦躁，越要走出去散散心，不要老待在家里。可逛逛公园、赏赏花，沿着河边或湖边唱两首经典老歌，跟街坊邻居一起下下棋、听听戏，参加老年团旅游等。

加强运动。刚入夏，早晨和傍晚的气温很适宜锻炼，可进行慢跑、太极拳、骑车等运动，控制在1小时以内，强度以微微出汗为宜。

清淡饮食。日常饮食以清淡为主，忌辛辣、生冷食物，多吃瓜类和豆类，既有营养又不油腻。平时可喝点百合莲子粥，能助眠。早晨喝点小米粥或牛奶，晚餐以谷物和水果为主，避免大鱼大肉。

作息规律。要养成规律的生活习惯，早睡早起，晚上睡觉前不要长时间看电视、打电话，更不要喝浓茶。最好10点半之前上床睡觉，卧室要有遮光窗帘。

沟通交流。情绪持续不稳，易产生“谁都不想见、谁都别理我”的想法。如果长期下去，会增加抑郁症的患病可能。家人在照顾老人吃住的同时，要注重和他们的精神交流，一起聊聊往事、侃侃身边的变化，让父母感受到温暖和关怀。（特约记者 莫 鹏）