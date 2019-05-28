都说“太累了会变老”，其实使人变老的不是“累”，而是“压力”。美国密歇根大学一项针对医生的调查显示，压力与基因衰老速度存在关联。

随着年龄的增长，人体内染色体端粒的长度会不断缩短，导致人们感到疲惫，这也是人体衰老的标志之一。研究人员追踪调查密歇根大学医学院250名医学生的情绪、睡眠和生活方式，并对他们的基因进行了两次取样，一次是在他们开始住院医师实习之前，一次则是在实习1年后。结果发现，所有实习住院医师的染色体端粒长度都快速缩短，且工作时间越长，缩短现象越明显。相比之下，同一院校其他专业学生的染色体端粒长度未发生明显变化，尽管他们实习期间也需要适应全新的环境并兼顾学业。

研究第一作者、密歇根大学神经科学家塞里吉·塞恩指出，过劳是医学领域从业者的一个普遍问题。这些实习生平均每周工作64.5个小时，有时每天需要工作16小时以上，面临着巨大的心理压力。

新研究成果表明，染色体端粒长度可以成为判断压力大小、衰老程度和疾病风险的生物指标，帮助我们了解压力如何导致疾病风险。未来，我们可以通过基因样品采集拭子的方式来监测各行业人群的压力和疲惫状况。▲

（王晓雄）