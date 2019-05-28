国家老年医学中心、北京医院疼痛诊疗中心主任医师 华 震

在65岁以上人群中，80％起码患有一种慢性疼痛，至少50%被两种及以上慢性疼痛困扰。迁延不愈的疼痛不仅是原有疾病的信号，也是诱发新疾病和意外情况的罪魁祸首。

老年朋友的疼痛问题如何解决？

第一，积极查找原因。疼痛是一种信号，绝不能忽视。在排除脏器的器质性病变前，盲目、大量服用镇痛药物是不正确的。排除器质性问题后，需去疼痛科就诊。

第二，精准、微创治疗。精准、微创是疼痛科治疗的核心理念，也是特别适合老人的方法。找到病因，进行针对性微创治疗，可有效帮助老人提高生活质量。

第三，改善生活习惯。常见的疼痛往往是不良生活习惯造成的。在疼痛微创治疗的同时需改善生活习惯，并配合各种运动和肌肉拉伸，这样才能有效、持久解决慢性疼痛问题。

第四，保持乐观心态。长期的疼痛可能导致情绪不良、睡眠障碍，从而进入恶性循环，使疼痛性质更复杂，治疗更困难。打破恶性循环，一方面靠医生治疗，另一方面也要老人积极配合。良好心态能使药效更佳，悲观、低落的情绪是药物的拮抗剂，会使治疗大打折扣。

在此提醒老年朋友，当遇到疼痛问题时，别忘了前往医院疼痛科，及时向专家进行咨询与求助。疼痛科为老年疼痛人群在药物治疗与手术治疗之间又增加了一项新的选择，为提高晚年生活质量起到保驾护航的作用。▲