5月的一天，早上7点，河北省邢台市第三中学校长李德升和两位值班老师来到学校食堂，先是检查厨房卫生和饭菜质量，然后排队领餐。就完餐，他们在陪餐记录本上写下评价：厨房卫生清洁，饭菜质量良好。“每天都有一名值班校领导和广大师生一起就餐。”李德升说。

在河北省邢台市，这样的校长陪餐已是常态。

据了解，邢台市1488所学校和幼儿园建有食堂，每天约有80万学生在食堂就餐。“校园食品安全是监管重点，也是监管难点。”邢台市市场监督管理局党组书记柳金钟说，“以前，各类检查、整治经常开展，但是效果却不明显。”

如何把学校嵌入监管链条，使其切实担负起监管职责？邢台市市场监督管理局经调研走访，建立了“校长陪餐制”，并于2013年10月在全市各类学校、幼儿园中推行。“把学校负责人和学校食品安全捆绑起来，‘陪’和‘监’形成合力，倒逼学校承担起学校食品安全的责任。”柳金钟说。

“陪餐只是形式，其背后是一整套餐饮安全追溯体系。”李德升介绍，学校建立了原材料采购台账，规范了加工制作流程和卫生标准，安装了摄像头实时监控工作人员洗菜、烧饭、清洗餐具，整个过程都能在餐厅显示屏上看到。

在邢台市第三中学食堂一角，还放置着饭菜留样柜。“每餐每个品种都要留样48小时。”学校食堂负责人赵玉兴表示，如果饭菜有问题，通过饭菜样品、进货台账和录像视频，能迅速地追溯到问题环节。

截至目前，邢台市1488所学校和幼儿园都实施了“校长陪餐制”，建立了餐饮安全追溯体系。为避免“校长陪餐制”流于形式，每所学校都成立了食品安全管理机构，专职负责学校食品安全日常管理，并由师生和家长代表组成食堂管委会。学校在食品采购、供餐单位选择等事项上，必须听取学校食堂管委会的意见；在食堂醒目处，公开陪餐领导安排表、陪餐记录表等；教育行政部门与辖区学校签订责任书，对出现校园食品安全事故的，实行“一票否决”；同时，监管部门采取不定期抽查的方式进行检查，督促落实。

“有校长陪餐，我们就更放心了。”邢台市第三中学一位学生家长说。

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 13 版）