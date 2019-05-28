落实“最严要求”，守护“舌尖安全”

“立规”再好，也需“立行”显效

只有用较真挡住人情、破除潜规则，才能让《意见》释放强烈阳光，确保食品安全“不发霉”

都说食品安全是一副重担，重在哪儿？

关乎食品安全的环节多，环节多则隐患多，搞猫腻的方式防不胜防。但从更深层次的原因看，其重在于一头担着人们对美好生活的向往，一头担着扩大消费、产业升级的期许。如何挑好这副重担，需要每一位食品安全监管人员认真思考。

党的十八大以来，在各地区各部门的努力下，我国食品安全形势不断好转，但加强食品安全工作永远在路上。比如，在一些地区，农村存在“山寨”食品，校园周边出现“三无”食品；在一些业态中，保健食品虚假宣传号称“治病”，网络外卖光鲜商家背后却是黑心作坊。对于这些现象，专项整治期间成效显著，但往往风头一过，还是有不法商家卷土重来。可见，我们面临着“治标”工作有待进一步巩固、“治本”问题还没有根本解决的局面。若要实现标本兼治，还需深化改革创新，进一步加强食品安全工作。

日前，《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》公开发布。这一《意见》落实习近平总书记提出的最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责这“四个最严”要求，制定了一系列改革创新措施。纲举目张，执本末从。可以说，有了《意见》作为各地区各部门的实践遵循，将有利于加快建立食品安全领域现代化治理体系，提高从农田到餐桌全过程的监管能力，提升食品全链条质量安全保障水平。

“立规”再好，也需“立行”显效。安全的食品首先是“产”出来的，生产经营者是食品安全第一责任人。从源头控制和防范食品安全风险，要引导生产经营者夯实主体责任。要按照《意见》推动农产品追溯入法，推动危害食品安全的制假售假行为“直接入刑”，戒除违法侥幸心理、提高违法成本，倒逼生产经营者落实主体责任。安全的食品也是“管”出来的，监管人员既要恪尽职守、当好“守门员”，也要发动公众积极参与、当好“监督员”。这样，才能拧紧从生产加工到流通消费全过程的“安全阀”，让问题产品无处藏身，让消费者买得放心、吃得安全。

落实“最严要求”，必须较真。但凡不较真，政策执行起来就会力道衰减；也因为不较真，干预、说情、放水者便有缝可钻。只有用较真挡住人情、破除潜规则，才能让《意见》释放强烈阳光，确保食品安全“不发霉”。实际上，也只有较真才能促进生产经营者乃至整个行业的发展。比如在河南叶县，自打食品治乱以来，罚到谁家，谁家生意反而更好。群众的逻辑很简单，挨过罚的店老实。从这个角度看，监管较真，既是约束也是催化。

到2020年，基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立；到2035年，基本实现食品安全领域国家治理体系和治理能力现代化……实现《意见》制定的目标，需要各方各尽其责、齐抓共管、合力共治。唯其如此，我们才能确保人民群众“舌尖上的安全”。

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 05 版）