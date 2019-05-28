我国生态环境持续向好

山清水秀，绿树成荫，花草葳蕤。雄伟长城脚下、美丽妫水河畔，以“绿色生活，美丽家园”为主题的2019年中国北京世界园艺博览会，笑迎八方游客。世园会园区同大自然的湖光山色交相辉映，所阐释的绿色发展理念传导至世界各地。

4月28日，在北京世园会开幕式上，习近平主席发表重要讲话指出：“中国生态文明建设进入了快车道，天更蓝、山更绿、水更清将不断展现在世人面前。”

“迟日江山丽，春风花草香。”从东北原始森林到海南碧海银滩，从东海之滨到世界屋脊，人们纷纷走出家门沐浴春光，在绿水青山之间尽情畅游。文化和旅游部发布的数据显示：2019年“五一”假期，国内旅游接待总人数1.95亿人次，按可比口径增长13.7%；实现旅游收入1176.7亿元，按可比口径增长16.1%。

生态环境持续向好，盎然绿色不断拓展，为旅游的火爆打下坚实基础。近年来，就在我们身边，动人的绿色逐渐增添。最新统计数据显示，我国森林覆盖率由40年前的12%，提高到了22.96%；与此同时，森林蓄积量增加了85亿立方米。

前不久，国际上根据卫星数据进行的一项研究引发广泛关注。这一研究结果表明，全球从2000年到2017年新增绿化面积中，约1/4来自中国，贡献比例居全球首位。“在全球森林资源持续减少的背景下，我国森林面积和森林蓄积保持‘双增长’，成为全球森林资源增长最多的国家。”国家林业和草原局负责人说。

近年来，我国深入实施山水林田湖草一体化生态保护和修复，开展大规模国土绿化行动，生态环境质量不断跃上新台阶。

大力植树造林种草，一片片国土绿化美化。2018年，我国天然林资源保护工程造林27.3万公顷，管护森林面积1.3亿公顷；三北及长江流域等重点防护林体系工程完成造林80.5万公顷。我国营造出了全世界面积最大的人工林。

大力退耕还林还草，一处处绿地生机勃发。2018年，退耕还林工程新增退耕还林还草任务82.6万公顷，全年完成造林86.9万公顷；改良退化草原17.3万公顷，围栏封育面积达228万公顷。全国已划定基本草原面积2亿多公顷。

大力防治土地荒漠化和沙化，一座座沙丘牢牢锁定。2018年，我国防沙治沙249万公顷；新增封禁保护区6个，封禁保护总面积达166万公顷；石漠化综合治理营造林26.3万公顷。全国荒漠化和沙化土地面积连续保持“双减少”。

以蓝天保卫战为重点的污染防治攻坚战，全面推进。2018年，全国地级及以上城市空气质量优良天数比率达79.3%；二氧化硫、氮氧化物排放量同比下降6.7%、4.9%。蓝天白云、繁星闪烁的景象越来越多。

国家“颜值”和“气质”持续提升，经济“体格”和“体质”越来越好。今年一季度，我国GDP比上年同期增长6.4%，连续14个季度保持在合理区间，仍然是世界经济“火车头”，而且经济结构不断优化，服务业稳居“第一引擎”。“生态环境保护持续加力，打开新局面，形成新格局，取得历史性成就，有力促进了新旧动能转换和经济高质量发展，也为满足人民优美生态环境需要提供了重要支撑。”生态环境部环境与经济政策研究中心主任吴舜泽说。

党的十八大以来，我们党关于生态文明建设的思想不断丰富和完善，形成了习近平生态文明思想。在“五位一体”总体布局中生态文明建设是其中一位，在新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略中坚持人与自然和谐共生是其中一条基本方略，在新发展理念中绿色是其中一大理念，在三大攻坚战中污染防治是其中一大攻坚战。绿水青山就是金山银山的理念深入人心，携手共建美丽中国的社会氛围日益浓厚。

在习近平生态文明思想指引下，生态文明建设改革不断深化。中央生态环境保护督察咬住问题不放松，河长制、湖长制广泛推行，划定并严守生态保护红线，建立以国家公园为主体的自然保护地……改革攻坚举措紧锣密鼓，接连推出，生态文明制度体系加速形成，落地见效。政府、企业、公众共治的格局已经形成。

生态兴则文明兴。在以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路上，我们正加速奔向绿富同兴的美丽中国！

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 06 版）