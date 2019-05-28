生一个孩子妈妈6年睡不好

一项新研究表明，新生儿父母在孩子出生后的6年时间里都会睡眠不足。

英国华威大学、德国柏林经济研究所和美国西弗吉尼亚大学的联合研究团队对2008~2015年间的4659名新生儿父母（2541名女性和2118名男性）进行了睡眠情况调查。结果发现，女性在第一个孩子出生后的一年中，睡眠质量平均评分低了1.7分；第2~3个孩子出生后，又下降了2.7分。与孕前睡眠时长相比，无论是头胎还是二胎，女性在孩子出生后的一年内，每晚睡眠时间都减少约40分钟，且前三个月特别难熬。

产后半年内，母乳喂养会进一步增加对女性睡眠的影响，男性则没有影响。华威大学研究员萨卡里·莱蒙拉博士指出，孩子出生后，母亲扮演主要照护者的角色，会遭受更多的睡眠中断。此外，孩子出生第6年，父母的睡眠时间和满意度都无法恢复到孕前水平，女性和男性仍分别被剥夺平均20和15分钟的睡眠时间。（敏稳）