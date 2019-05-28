孩子眼部红肿不是小事  警惕“眼眶蜂窝织炎”凶险

家在福州的5岁女孩莹莹，突然出现右眼上眼睑肿胀，家长以为是蚊虫叮咬，就自行外敷中草药。但随后二天，孩子右眼肿得像个小包子，眼睛都没法睁开。家长急忙将孩子送到医院就诊，才发现是“眼眶蜂窝织炎”。全军儿科疾病诊治中心、解放军联勤保障部队第九〇〇医院儿科陈光明主任医师提醒说，眼眶蜂窝织炎很凶险，初期与蚊虫叮咬症状相近，当孩子眼部出现肿胀症状时，一定要引起足够重视，早去正规医院就诊，以防延误治疗。

“儿童出现眼睑红肿明显，眼球突出，伴高热，一定要加倍警惕。”陈光明介绍说，眼眶蜂窝织炎是眶隔后眶内软组织的急性细菌感染，是儿童眼球突出的最常见病因。临床上，该病不仅会严重影响患儿视力，而且可引起颅内并发症或败血症而危及生命。

眼眶蜂窝织炎分为眶隔前蜂窝织炎及眶隔后蜂窝织炎，后者又称眶深部蜂窝织炎。主要病因是邻近病灶感染，或者眶、面部外伤、手术后感染，也有可能由急性传染病或败血症、菌血症而引起。眶隔前蜂窝织炎主要表现为眼睑水肿，睑裂变小，严重者睑裂完全闭合。眶隔后蜂窝织炎一般较严重，伴有明显的全身中毒症状，包括发热，神志萎靡，急性重病面容，白细胞计数增高。眼球明显前突，眼睑红肿，球结膜高度充血水肿，甚至突出于睑裂之外。眼球运动明显受限，转动时疼痛。

陈光明主任医师强调，该病通常在1-2天内临床症状改善，预后情况要看有无潜在的免疫缺陷等风险因素，或者检查发现的脓肿等情况，及时正确的抗生素治疗，可以避免发生眶脓肿、硬脑膜外脓肿、骨膜下脓肿及脑膜炎。（吴志 李政）