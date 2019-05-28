女性“卵子死亡”遗传自父亲 呵护卵子需远离“六大杀手”

编者按

“根正”才能“苗红”，想要生个健康聪慧的宝宝，离不开高质量的卵子。但并非所有女性都拥有健康的卵子，随着不孕不育医学研究的深入，卵子异常的原因也被逐步发现。近日，中国科学家们首次发现了一种新型的人类遗传病——“卵子死亡”，同时也揭秘了“卵子死亡”的致病突变来自女性患者的父亲，为未来治愈女性“卵子死亡”疾病奠定了基础。同时，妇产科专家也提醒女性朋友，日常生活中，女性一些看似不经意的生活习惯如熬夜、节食、抽烟喝酒、不爱运动等都在悄悄伤害卵子的健康。

“根正”才能“苗红”，想要生个健康聪慧的宝宝，离不开高质量的卵子。女性卵子的健康与否是人类正常繁衍的基础，关系到妊娠能否建立、未来胎儿的成长是否健康。但并非所有女性都拥有健康的卵子，随着不孕不育医学研究的深入，卵子异常的原因也被逐步发现。

“卵子死亡”病因遗传自父亲

近日，《科学》杂志子刊《科学转化医学》在线发表了复旦大学生命科学学院、遗传工程国家重点实验室桑庆副研究员和王磊教授团队联合上海交通大学医学院附属第九人民医院生殖中心匡延平教授团队的最新研究成果。他们首次发现了一种新型的人类遗传病，并将其命名为“卵子死亡”，同时也揭秘了“卵子死亡”的原因。这一重大发现为未来治愈女性“卵子死亡”疾病奠定了基础，也为相关患者的遗传咨询及实现辅助生殖中的精准医学实践奠定了基础。

卵子死亡是新的孟德尔遗传病。孟德尔遗传病又称单基因病，是由一对等位基因控制的疾病或病理性状，人体中只要单个基因发生突变就足以发病的一类遗传性疾病。由于位于不同染色体上的致病基因，其遗传方式不同，而染色体有常染色体和性染色体之分，基因也有显性基因与隐性基因之别，所以可将单基因病分为常染色体显性遗传病、常染色体隐性遗传病、X伴性显性遗传病、X伴性隐性遗传病、Y伴性遗传病5种。

“‘卵子死亡’属于常染色体显性遗传病，其致病突变来自女性患者的父亲。”王磊解释，他们在研究过程中发现，某些患者在做试管婴儿过程中，将卵子取出体外放置一段时间或受精后一段时间，卵子均出现发黑、萎缩、退化的现象，尤其是当此类独特情况还在患者一些直系亲属身上体现时，他们则着手向家族遗传的方向上开始研究。

Pannexin（PANX）家族是形成细胞之间连接的重要离子通道，它们控制的信号通路在细胞正常生理作用中发挥着关键作用。PANX1在2003年被复制, 随后的十余年间，大量研究报道其与炎症、感染、局部缺血等生理病理学过程有关，但未有关于PANX1突变引起人类疾病的报道。

此次，经过3年多的联合攻关，研究团队发现了“卵子死亡”原因是PANX1存在不同的突变，并通过鼠模型、细胞模型等多个角度、多种方法，找到了致病机制，确认“卵子死亡”是一种全新的孟德尔遗传病，也是PANX家族成员异常的首个离子通道疾病。

为了验证其结果，研究团队根据4位“卵子死亡”病患的基因特点，制作了4个点突变的鼠模型，试图重现人的疾病状况。但是，刚开始的实验是失败的，因为鼠模型可以正常怀孕。研究人员却意外发现，此基因的表达在人卵中显著高于鼠卵，随即进一步制作了相应基因的过表达鼠模型。最终重现出了“卵子死亡”的表型。

“卵子死亡”疾病治疗路径尚需探索。这是否意味着携带“突变基因”男性的下一代一定会患病呢？王磊强调，因为这是常染色体的显性遗传病，所以后代中有50%可能性携带这个突变基因，但是只有携带突变基因的女性会发病，对男性没有影响。

王磊表示，由于团队研究是在生殖领域的系列研究，“卵子死亡”只是基因突变的其中一种情况，在前几年的时候也发现了一些其他的基因突变，其中包括2种新孟德尔遗传病、5个新致病基因。所以，目前只能为一部分患者解释“不孕”症结。

从“卵子死亡”女性的角度上来说，找到了症结就要“对症下药”。由于男性的突变基因是造成下一代女性“卵子死亡”的原因。因此，从突变基因入手，王磊团队在后续的研究中打算利用鼠模型来找出是否有逆转疾病的办法，目前的计划中有利用小分子靶向药物等方法。王磊表示：“这一实验可能会为将来的治疗奠定一定基础。”

卵子最怕“六大杀手”

上海市长宁区妇幼保健院产科副主任医师华知奋提醒，日常生活中，女性一些看似不经意的生活习惯却悄悄在伤害卵子的健康。

卵子杀手1：经常熬夜。充足睡眠对女性尤为重要，熬夜会导致内分泌系统紊乱，影响卵巢功能。

建议女性朋友最好每晚11点前入睡，此时人体体温、呼吸、脉搏及全身各器官的活动都进入最低潮，有利机体功能恢复。

卵子杀手2：抽烟喝酒。香烟中的尼古丁及其他几十种有害物质、酒中的酒精都是影响卵子发育的杀手，会造成卵子畸形变异，使卵细胞发生染色体复制、细胞分裂异常等。烟、酒中的有害成分还会影响受精卵顺利着床，发生宫外孕的可能较大；也可影响胚胎发育，出现流产、胎停；酒精还会导致胎儿中枢神经系统发育异常。

建议女性在日常生活中远离烟酒。

卵子杀手3：过度节食。现代女性“以瘦为美”，但一部分人并不以合理运动加科学饮食保持身材，只是一味节食，有些甚至到了“瘦骨嶙峋”的地步。过度节食的女性，营养不均衡使得铁、叶酸、维生素B12等造血物质摄入不足，可造成程度不一的贫血，影响受孕概率及胚胎良好发育。

建议女性要饮食均衡，合理运动，减肥也要采取科学健康的方式，不能一饿了之。

卵子杀手4：不爱运动。女性长期缺乏运动，会使卵巢功能严重受损。卵巢早衰人群中，久坐者占很大比例。

因此，从计划备孕开始，女性应有规律的运动，建议每天至少进行有氧运动30分钟，比如每天早晚分别慢跑20分钟以上，也可以爬楼梯、骑车、做广播操等。

卵子杀手5：人工流产。人工流产会导致宫腔粘连、子宫内膜受损，再次妊娠时胚胎可能无法顺利着床。同时，人工流产后正常的妊娠突然被中断，体内激素水平骤然下降，还会影响卵巢内卵子的生存内环境，进而影响卵子质量和活力。

建议女性要洁身自好，保护好自己；决定人工流产时也要三思而行。

卵子杀手6：消极情绪。女性长期抑郁不舒、肝气郁结会直接影响卵巢功能，当压力持续存在或时常发作时，体内会产生大量“焦虑激素”，这一激素分泌过多，突破了原有的激素平衡，可导致内分泌紊乱，影响卵巢排卵能力。

建议女性朋友要学会调节情绪，正确对待心理冲突，采取正当途径及时宣泄不良情绪。（明文）