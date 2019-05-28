多读书、玩棋牌、勤梳头 九旬外婆的健脑养生法

我的外婆今年94岁，虽然满头银丝，却思维清晰，耳聪目明，是远近闻名的老寿星。她老人家长寿的秘诀是什么呢？原来外婆笃行的是健脑养生法：多读书，玩棋牌，勤梳头。

多读书。外婆常说：“美好的一天从阅读开始。”她早晨一起床，洗漱之后就开始阅读书报。书柜里的文学、艺术、科技、历史地理、医药卫生等各种书籍都被她读遍了。外婆读书认真，还坚持写读书笔记，有时还和我们一起讨论书中的故事情节，评论人物处事风格，见解独到，令人叹服。

外婆不仅读家中的藏书，还广辟书源。记得三年前的一天，舅舅打来电话说外婆不见了，吓得我们全家出动，满城寻找，后来在图书馆里找到了外婆。老人家正捧着林徽因的《你是人间四月天》看得入迷。原来那天是我县新图书馆开馆的日子，外婆知道后兴致勃勃地去看书，连手机都落在家里了。外婆还办理了一张借阅证，把未看完的图书借回家。

读书可促进人体脑部血液循环，增长人的见识。外婆虽然年过九旬，却与时俱进，谈吐不凡，充满了知性气息，看起来老当益壮。

玩棋牌。外婆特别喜欢棋牌游戏。老人家经常邀约三五邻居一起搓麻将。在院子里的枣树下，白发苍苍的外婆，聚精会神地默记、分析、思考，而后小心谨慎地出牌。伴随着一声“胡了”，外婆微笑着把麻将推倒。我常常听到邻居阿姨们夸外婆：“您老真厉害，脑筋转得飞快，我这六七十岁的人都比不过您！”

外婆还喜欢下棋，她会跳棋、军棋、象棋、围棋。我们小辈都喜欢和她一起对弈。家中专门设有棋牌室，外婆经常和我们相对而坐，调兵遣将，你攻我守，棋盘上烽烟四起；一盘棋下完，我们喝喝茶水，吃吃点心，外婆说我们是臭棋篓子，我们笑外婆是人老成精，棋盘内外其乐融融。

玩棋牌，促使大脑不断运转，可以延缓衰老、防止大脑功能的退化，难怪外婆年过九旬，却思维灵活，不输年轻人呢！

勤梳头。外婆常说：“头梳千遍，病少一半。“她每天清晨起床后、午休和晚上睡前，都要梳头。她拿着桃木梳子从前额开始，往颈后的发根处移动，速度缓慢，动作柔和，力度均匀地梳过每一处头皮，一直梳到头皮发热，才肯停下来。

外婆还喜欢“干梳头”。她伸出双手，用十指的指肚从前往后梳，一次至少梳一百下。在手指梳头时，她还按摩头部的穴位：神庭穴、天冲穴、风池穴……外婆认为百会穴是头部养生第一穴，因此特别重视这个穴位的按摩。她用手掌来回轻轻摩擦，用手指轻轻揉、按压，用空心手掌轻轻拍打，让百会穴处发热。

梳头、按摩，能疏通血脉、健脑提神、促进睡眠、提高免疫力，所以外婆睡眠质量高，身体棒棒的，连小感冒也很少。

外婆用她的健脑养生法，换来了身康体健，还换来了五世同堂的幸福晚年。更让我们体会到了有一种幸福叫“家有一老，如有一宝”！（胡喜荣）