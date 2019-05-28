我该嫁给“凤凰男”吗？

Q:

编辑，你好：

我和男友在一起将近一年，感情发展顺利，到了谈婚论嫁的阶段。我最看重的是他很有责任感，感觉这个人很可靠。但是近来发生的一些事让我有些不开心了，甚至在犹豫要不要和他继续下去，走进婚姻。

我们两家的家境有些差距。我是独生子女，父母都是城市国企职工，现已退休。他家住在交通不便的小山村，父亲身体不好，现在在镇上一家工厂做保安，母亲一直在家务农。他还有两个妹妹，都在镇上工作，一家人自给自足应该没问题。说起我们自己，我们是同行，他比我的薪水稍高一些。我本科毕业后参加工作，而他是初中毕业就出来打工了，做过很底层的工作，后来又通过自学、培训慢慢学习了一些技术、获得了文凭，能走到今天这个职位，他真是吃了很多苦。我欣赏他的，除了他的吃苦耐劳，还有他对家人的关心照顾，他会惦记着每周给家里打个电话问候父母的身体状况，让我感到他很细心，也很顾家。

一开始，我并不在意我们之间的不同。我们两个都是远离家乡，目前一起在广州工作，婚后也准备生活在这里。对于买房这种大事我们也商量好了，各出一半的首付款，房子写我们两个的名字，婚后共同还贷。实际上，我父母观念比较传统，他们认为应该男方准备房子，所以没有准备给我掏房子首付。而他家的情况也的确不乐观。好在我们两个收入尚可，以前也各自存了些钱，再节省节省，到结婚时凑个首付应该还够。况且我认为，一起买房能让我们关系更加紧密，而且还能在婚后无须和他家人产生太多交集，也就不会产生太多矛盾。

前段时间我们去香港旅游，他小妹妹让他带一瓶大牌护肤品，要五六百块钱。他让我陪他去买，我非常不赞成。为了凑首付，我们俩现在生活很节俭，就这样他有时还会开玩笑说我浪费钱，可是给他妹妹买这么奢侈的护肤品，他倒是丝毫不犹豫。他有些不开心，但最终还是没有买。我很担心，今后还会不会出现这种情况？他家人再要求更贵重的东西又该怎么办？我应该跟这样的他结婚吗？

龚莹

A:

龚莹，你好：

从你的描述中我感到，你真实的忧虑是：男友是不是个“凤凰男”？他家境不佳，从小山村走出，靠一己之力拼搏，如今可以在广州这个大都市安家落户，说明他既勤奋又有能力。你说你不认为他的家庭会给你们的婚姻带来问题，但只是一瓶护肤品，就让你对未来有了担忧。看来，对于他的家，你的心里并不是一点都不介意的。而我们要看的是，他的家究竟会对你们的未来造成什么样的影响？影响有没有大到足以让你放弃这段感情？

首先要明确的是，切勿戴着有色眼镜审视你的男友。要知道，并不是所有贫困家庭出来的男性都是“凤凰男”，对“凤凰男”的妖魔化，是一种社会偏见。所谓的“凤凰男”通过个人奋斗，离开相对贫困的生活环境，内心仍保留了许多朴素观念和传统思想。当他们与城市女子走到一起，有些人难免在生活习惯和观念上产生冲突。

但是，如果把男友“出身贫寒却力求上进”作为否定一段感情的理由，就显得有些可笑了。仅从你男友想给妹妹买瓶护肤品这单一事件就否定你们的关系，也有些过度敏感。

与其诟病或担忧男友是否“凤凰男”，不如清醒地认识到，他的家庭背景、你和他的成长环境之间的差距不可更改这一现实。婚姻不可能完全屏蔽双方原生家庭的存在，能否和睦相处，找到让双方都感到舒适的距离，这是你们结婚后必做的功课。你能否客观地接受这个现实，并且妥善处理好这些关系，这才是你在做出结婚决定时要考虑的。（侯晓然）