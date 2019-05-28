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“清醒”地恋爱

2019年05月28日08:25 来源：中国妇女报

如何找到心仪的恋爱对象？第一步：多选——扩大交往对象的样本，就能提高找到的概率；第二步：快交——初次印象好，要加大交往的频率，才能快速了解；第三步：速取舍——经过了解，感到不适合时应立即分手，快速回到第一步。

对异性的追求不适宜太猛烈、太持久。太猛烈，会让对方失去理性判断，一旦清醒过来，还会离你而去；太持久，证明只是被你感动或者习惯被追求的生活。无论是哪一种，未来你都好像欠他（她）一辈子似的，“你再也不像原来那样对我好了”会成为日常的控诉和抱怨。

热恋时他（她）对你好可能是正常人的“变态”行为，荷尔蒙催生下的“最好状态”都不是常态。如何鉴别一个人的言行属于常态的标准有三：一是看其和同事、同学如何相处；二是看其和父母如何相处；三是看其如何对待陌生人。如果对这些人都好，才证明此人言行具有一贯性的好。不要被追求的行为迷惑，而要感受常态的行为。否则就容易打眼。（知名心理咨询师，婚姻家庭指导师 梁朝晖）

(责编：许心怡、杨迪)


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