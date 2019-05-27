盘点端午节各式口味粽子！小龙虾、五仁、AD钙奶味，哪种是你的菜？

端午节又名“粽子节”，全国人民除了迎接期待已久的三天小长假，当然还少不了一个重要的仪式感：吃粽子！在传统的咸、甜味道之外，早就出现了很多五花八门的神奇口味！以下哪款粽子的味道最奇葩，有没有你的菜？一起来看看吧：

1、小龙虾粽

中国人对小龙虾可谓是真爱了！糯米绵软，龙虾肥美，隔着屏幕都能闻到香香辣辣的夜宵味道。

2、辣条粽

听起来充满了黑暗料理的感觉，不知道打开之后会不会真的辣条，让你的舌头着急上火。

3、五仁粽子

说！你是不是五仁月饼派来的卧底？

除了上述这些已经面世的奇葩粽子，听说今年端午节还有一种神奇口味的新品粽子即将横空出世，那就是——“娃哈哈哈哈粽”！

据了解，娃哈哈的官方微博在5月初就开始征集网友想要的粽子口味，虽然范围仅限于娃哈哈的产品，网友们脑洞大开，除了“AD钙奶味”这种常规操作，还出现了“格瓦斯味”、“啤儿茶爽味”甚至还有“纯净水味”，各种神奇口味层出不穷。最后在投票阶段，票选出了AD钙奶、八宝粥、冰红茶和淇淋抹茶四个听起来既好玩又好吃的口味，共同组合成了今夏最值得期待的新奇粽子！

在娃哈哈官方宣布将限时、限量推出“哈哈粽”之后，网友们纷纷表示求量产、担心自己手速太慢，像去年一样与AD钙奶月饼失之交臂。

而对于品牌来说更重要的则是，已经有越来越多的消费者感知到：娃哈哈明显不一样了。TA不再只是那个活在回忆里的童年最爱，娃哈哈变好玩了，也变年轻了，足以和现在的年轻人们再度打成一片。

重点来了！根据官方放出的售卖信息，本次推出的“娃哈哈哈哈粽”将于5月30日10:00和6月3日10:00在娃哈哈官方运营的微信公众号“哈宝游乐园”正式开售，而且是：0元秒杀！只要付邮费即可！赶紧打开微信搜索“哈宝游乐园”提前加购，定好闹钟准时开抢吧！

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