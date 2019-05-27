天坛医院启动神经领域“1中心1联盟”招募

5月23日-26日，由首都医科大学附属天坛医院主办的国家级继续医学教育项目“脑重大疾病影像新进展”学习班暨第一期全国神经影像学习班在京举办，并宣布筹备成立神经影像学科联盟，同时启动神经系统疾病人工智能多中心的科研招募。

天坛医院放射科副主任、国家神经系统疾病临床医学研究中心影像研究中心执行主任刘亚欧介绍，多中心将面向神经系统疾病“临床+影像+AI”有浓厚兴趣、病例量充足的全国神经特色医院或科室进行招募，在神经系统疾病领域开展多中心科研，主要方向为：AI产品影像诊断多中心临床应用验证、AI产品及结构化报告对流程改善的临床研究、神经系统疾病结构化报告+AI等。

天坛医院的神经疾病人工智能研究中心与医疗AI团队BioMind独家合作，同时通过与影像科大数据中心紧密结合，在影像、临床、病理、康复等多学科开展研发、应用、验证、科研等多领域合作，目前已完成脑肿瘤AI诊断和报告系统、脑血管病AI诊断和量化报告系统、脑血肿扩大预测AI系统等研发。

据悉，使用CT和核磁的神经领域属于多模态的影像信息，判读难度大，目前来看，能够在核磁方面进行AI辅助诊断和科研的并不多。而结构化报告可促进影像征象描述的标准化、规范化，有利于关键信息的检索，人工智能则能够精确定位、分析病变。

“天坛医院已经进行了2年多的摸索与落地，希望能够起到引领作用，与大家共同推动和加快医疗AI落地应用。”刘亚欧说，接下来，将紧密结合临床科研与落地应用，共同打造标准化、规划化的神经影像报告工作流程，探索结构化报告和神经人工智能结合的发展趋势。

同时，神经影像学科联盟旨在推行神经影像质控标准，实现神经影像检查及报告同质化，避免重复检查和诊断，降低医疗支出，从而缓解“看病难、看病贵”问题。

天坛医院国际部主任、天坛医院神经系统疾病专科联盟管理办公室负责人任添华介绍，神经影像学科联盟将通过推动神经影像设备、扫描、诊断、数据应用、流程管理等方面的质控标准化，达成学科的管理、技术、理念共识，实现医疗安全和质控方法、医疗服务模式、学科协同发展方式、信息共享平台等方面的创新。

此外，为期4天的学习班对神经影像领域的经典书籍及论著进行梳理总结，以影像“三基”知识为基础，以征象识别、影像诊断思路为重点，通过对大量的临床病例进行知识解读与分析，实现从理论到解决临床实际问题的跨越。学习班内容涉及五大方面：脑血管病、中枢神经系统肿瘤、中枢神经系统感染与免疫疾病、脑创伤以及其他疾病。

学习班邀请了多位全国知名放射科专家，面向各三甲医院及区县级医院的放射科医师进行现场授课，旨在提高其专业素养与能力，推动分级诊疗制度，助力健康中国建设。（高奕楠）