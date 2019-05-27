丽格学院·第二届眼整形研习班落下帷幕

5月26日，为期3天的“丽格学院·第二届眼整形研习班”落下帷幕。

本期研习班由北京联合丽格第一医疗美容医院业务院长邢新担任大会主席，特邀多位专家进行前沿学术交流。此次演习班采用“理论讲解、解剖实操、案例分析、手术演示”的教学模式，从理论到实践力求在眼整形专家们充分的交流与思想的碰撞之中，让技术得到创新与推广。

眼睑异位是常见的眼部疾病，不仅影响求美者的外在形象，且对求美者的身心健康造成极大的影响。因眼睑异位的种类多种多样，邢新院长主要以眼睑外翻、眼睑内翻、眼睑退缩、正负眼睑综合征等眼睑异位为课题分享重点。从理论、案例和从业经验等多视角，对矫正技术进行全方位、深层次、多维度解析与分享。邢新院长强调，一定根据病因、程度、范围及相邻部位皮肤状态不同制定个性化的矫正方案，综合利用相关整形外科技术，尽可能按照解剖要求修复功能性畸形，同时兼顾美学因素，达到最佳修复效果。

研讨会上还进行了8台手术演示，囊括了眼袋泪沟矫正术、双眼皮手术、双眼皮修复、上睑下垂矫正术、下睑外翻矫正术、内眦开大术等手术演示，每位专家从受术者的病情分析、手术方式的设计、术中的技巧解读和术后的效果评估等方面进行展示。