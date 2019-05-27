2019中国·石台富硒产业发展大会举办

5月26日，由国际硒研究学会、中共石台县委和石台县人民政府联合举办的2019中国·石台富硒产业发展大会在安徽省池州市石台县仙寓镇世界村养生酒店拉开帷幕。来自国内外关心和支持富硒产业发展的人士欢聚在一起，共商石台富硒产业发展大计。通过政府主导、企业主体、社会参与的方式，群策群力抱团发展富硒品牌，加速硒产业升级，引领硒产业高质量发展，提升“中国生态硒都”品牌影响力，助推脱贫攻坚。

围绕“生态硒都，养生石台”活动主题，原国家农业部常务副部长尹成杰作重要讲话，中共石台县委书记李军、国际硒学会主席Gary Banuelos先生、安徽省农业农村局厅乡村产业发展处副处长杨亚明分别致辞。

随后，石台县与安徽农业大学签订富硒农业试验站共建协议并举行揭牌仪式。石台县与国际硒研究学会、南京大学（苏州）高新技术研究院共同签署天然硒生物营养强化/国际NBP合作计划框架协议。安徽省质量与标准化研究院发布“石台县硒产业标准体系”。全国主要富硒区代表作交流发言，分享各地成功的经验。

活动当天，受邀的国际、国内硒产业研究专家、农业专家、主要富硒区代表、媒体代表一起举行富硒功能农业发展高峰论坛，共同交流探讨中国富硒功能农业发展与未来趋势以及石台富硒产业发展路径。

展示大厅摆放着品种齐全的硒茶、硒米、硒酒等石台富硒农特产品展示展销，近百幅富硒产业扶贫成果图片展出。同时，开展“来石台，吃硒餐”主题品鉴体验活动，组织考察富硒养生基地。

石台山水秀丽，人文厚重，不仅有“中国原生态最美山乡”之誉，同时还是国内三大天然富硒区之一。经国家地质矿产部门地球化学调查结果显示，富硒区面积862.01平方公里，占全县面积的70%；足硒区面积167.77平方公里，占13.7%；足硒富硒面积占到县域面积的83.94%。

近年来，石台县坚持“生态立县、旅游兴县、产业强县”发展战略，依托“富硒、负氧”资源优势，巩固发展富硒茶、富硒米等传统农产品，大力发展富硒食疗、富硒保健、富硒养生等硒产业新业态。全力提升石台县富硒产业发展能力和水平，着力打造“中国富硒休闲养生目的地”，推动传统农业向现代农业转变，有效带动农民增收、农业增效，极大推动了当地经济社会发展。

在富硒农产品方面，主要开发了硒茶、硒米、硒油、硒果、天然含硒炭火烘焙的大山村土灶锅巴等富硒土特产六大类近二十品种，其中，西黄山牌石台硒茶还被评为名牌产品。

在富硒休闲养生方面，依托被誉为“绿色自然博物院”、“华东最后一片原始森林”的国家级自然保护区——牯牛降和“中国富硒第一村”和“长寿村”之誉的全国农业旅游示范点——大山村和“中国天然氧吧”金字招牌等资源优势，实施万亩硒茶观光体验带建设（西线丁香新中—红桃—小河尧田、南线大演牯牛降—西黄山—仙寓杨树村—莲花山—仙寓山），推进西黄山富硒农旅度假区、仙寓山富硒养生度假区、慢庄民宿建设，创建康养特色小镇，打造“原生态、慢生活、深呼吸”高端休闲养生基地，推动全县旅游业由“景点旅游”向“全域旅游”发展模式转变，构建新型旅游发展格局。

在富硒功能性食品加工业方面，开发富硒功能性食品5大系列23个品种。打造“石台硒茶”、“石台硒米”两个地域公共品牌，拥有“天方、雾里青”、“天方茶苑”中国驰名品牌3件。开展石台硒茶、石台硒米地理标志认证工作。扶持一批龙头企业，建立硒产品研发和生产加工体系，打造华东地区西黄山富硒文化展览馆，逐步形成硒茶、硒米、硒菜、硒蛋、硒果、天然富硒生命源水等系列硒产品，4个富硒产品取得有机农产品认证，6个富硒产品取得绿色食品认证，石台富硒茶获国家地理标志产品保护。积极创新农旅融合发展，打造“富硒氧吧特色小镇”，推出“富硒健康养生”游，“中国富硒第一村”。（纪良斌）