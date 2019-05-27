“睡眠医学中国行”在湘雅二院启动

5月24日，“睡眠医学中国行”正式启动。来自全国15个省市的300余名专家学者出席会议并见证了启动仪式。

据悉，“睡眠医学中国行”由中国医师协会神经调控专委会电休克与神经刺激委员会主办，中南大学湘雅二院和成都国英脑健康中心联合承办。湘雅医学院麻醉学系主任郭曲练、湘雅二院副院长徐军美、中华医学会精神医学分会主任委员李凌江、中南大学精神卫生研究所所长陈晋东、湘雅二院睡眠医学中心主任谭立文、中国医大航空总医院副院长、“睡眠医学中国行”发起人安建雄等出席活动。

“睡眠医学中国行”湘雅站承办单位负责人谭立文说，睡眠障碍严重威胁人类健康，“2018中国书面指数”显示，我国高达3亿人存在睡眠障碍，科学的治疗是提高睡眠障碍病人生活质量的关键。《睡眠医学中国行》是响应国家“健康中国2030规划纲要”号召，帮助公众提高对睡眠与健康关系的认识，规范睡眠障碍诊疗行为，推广多学科、多维度综合干预治疗方法。促进我国睡眠医学学科建设和发展。

以往“睡眠医学“主要关注睡眠呼吸暂停综合征，也即病人在睡眠时由于呼吸道梗阻造成缺氧和睡眠质量降低，由呼吸内科和耳鼻喉科医生主导。安建雄介绍说，实际上失眠不仅可以降低患者生命质量，也严重威胁人类生产和生活安全。“睡眠医学中国行”将专注失眠的诊断和治疗，提倡多学科模式,包括精神科、神经科、麻醉科、心血管和中医科等多学科共同参与。“睡眠医学中国行”团队将通过巡讲和工作坊方式，着重推广和普及声、光、电、磁等物理疗法，认知疗法，替代医学，麻醉治疗学，神经调控等非传统药物疗法，特别是病人自控睡觉等创新疗法治疗失眠。