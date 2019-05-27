任婷婷：甲状腺科普任重道远 有症状者要及早检查

人民网北京5月27日电 20日，在2019第十一届国际甲状腺知识宣传周启动会上，默克中国医药健康普药及内分泌医学事务总监任婷婷表示，除了普通大众，不少专家和基层医生对甲状腺疾病都不了解，甲状腺科普任重道远，有症状者要早检查、早诊断。

默克中国医药健康普药及内分泌医学事务总监任婷婷

任婷婷表示，甲状腺疾病是一个常见病、多发病，它在人生的各个阶段，在胎儿期、儿童期到成人甚至到老年都可能发生。在中国，甲状腺疾病患者整个人群接近2亿人，很多患者对甲状腺疾病不了解，而且不少非甲状腺领域专家和基层医生对甲状腺疾病也都不了解。所以，当前甲状腺疾病的科普教育，遇到的挑战还是非常大。中国医师协会科普分会甲状腺科普专委会采用非常贴近生活的小视频形式开展甲状腺科普宣传工作，能有效吸引大家对这个领域进行关注。

任婷婷认为，面对这么庞大的人群，甲状腺知识的传播、诊治任重道远，需要各方面通力协作，帮助公众建立健康生活方式，通过科学传播，帮助公众提高对甲状腺疾病的认识，让更多患者在需要的时候早检查，早诊断，早治疗，提高甲状腺疾病的认知率、诊断率和治疗率。

“默克公司在甲状腺领域，从1894年最早研发出可以批量生产的甲状腺干粉治疗甲状腺功能减退。截至目前，默克公司甲状腺领域的药物为全球超过三分之一的甲状腺疾病患者提供高品质的基本疾病治疗。为了更好地满足本地患者用药需求，贴近本地市场，默克公司投资1.7亿欧元在南通建立了本地生产厂。2017年10月，本地分包装的产品就已经在中国市场上销售，以更好的保证中国患者用药需求。。”任婷婷说。

任婷婷表示，默克公司在甲状腺领域投入巨大，长期以来坚持和政府、医院、专家们、学会一起合作，开展疾病科普，包括患者教育等工作。默克公司每年都参加国际甲状腺知识宣传周，今年是参加的第十一年。