重大新药创制专项标志性成果研讨会在京举行

5月19日，由中国医药创新促进会主办、中华社会救助基金会协办、成都康弘生物科技有限公司承办的“国之重器·创新品质”——‘十二五’国家‘重大新药创制专项’标志性成果研讨会暨康柏西普上市五周年庆典在京举行。

中国医药创新促进会秘书长冯岚表示：“创新科技是科技强国的重要战略支撑，但随着人口老龄化的不断加剧，慢病老年病的负担也在加重，开发高质量、可负担的创新药成为民族企业的头等大事。”

她提醒道：“国内医药创新能力快速崛起，但也要清醒地看到差距。如2018年中国批准的48个创新药中，只有10个是中国自主创新的药物。中国创新药的数量和质量与发达国家还有差距。基于此，这就需要包括医保在内的国家政策进一步向提升创新药能力的方向靠拢。国产创新药不仅能满足临床需求，更为重要的是，国产创新药让医保有了更多的谈判空间和谈判筹码，通过市场竞争促进高价进口药大幅度降价，提高了患者的可及性。”

温州医科大学附属眼视光医院院长瞿佳指出：“医药创新发展到一定阶段，就要解决‘卡脖子’技术问题。以眼科为例，这么多年都是进口药占据临床主导地位，民族企业要有自己的创新产品。”

康弘药业集团副总裁殷劲群补充道，眼底病以前无药可治，或是价格高昂，患者往往望洋生叹。过去，进口药在中国采取最高价策略，患者可及性受到很大影响，然国产创新药崛起后，进口药的定价策略发生明显的变化。O药K药就是典型例子，民族药给中国患者带来巨大的临床获益。