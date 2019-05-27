世卫组织向两支中国国际应急医疗队授旗

当地时间5月24日，世界卫生组织总干事谭德塞在瑞士日内瓦万国宫为中国国际应急医疗队（天津）和中国国际应急医疗队（澳门）两支队伍举行认证授旗仪式。

谭德塞表示，随着天津、澳门两支国际应急医疗队的成功认证，西太平洋区域的国际紧急医疗队数量已经占到全球的40%，中国在增强国家卫生应急能力，保障区域卫生安全方面树立了榜样。据悉，截至2019年4月30日，世卫组织已认证了15个国家的25支国际应急医疗队。此次获授旗的两支中国医疗队均于今年4月底通过世卫组织认证。其中，中国国际应急医疗队（天津）获2类队伍认证，中国国际应急医疗队（澳门）获1类队伍认证。

国家卫生健康委卫生应急办公室监察专员张国新说，本次授旗后，中国就拥有了3类医疗队1支、2类医疗队3支、1类医疗队1支，是数量最多的国家之一。中国国家应急医疗队也取得了长足发展。截至目前，已建成49支，到年底将达到58支。

据了解，2015年，世卫组织启动国际应急医疗队注册和认证。按照功能定位，国际应急医疗队分为3类，第1类队伍主要实施门诊急救和医疗护理；第2类队伍可提供住院治疗、开展常规手术；第3类队伍可开展复杂手术、重症监护及收治转诊的重症患者。人员方面，主要由训练有素的医疗卫生专业人员组成，要求能够快速派出、在现场快速展开，并能够在无外界支持情况下实现自我运行保障。（首席记者姚常房）