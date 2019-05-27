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王贺胜：把更多精力聚焦到抓落实见实效

2019年05月27日09:55 来源：健康报网

5月25日，2019年度全国深化医改经验推广会暨中国卫生发展高峰会议在陕西省西安市召开。国家卫生健康委副主任王贺胜出席会议并讲话。王贺胜指出，一年来，深化医改取得了新的积极成效。各地、各部门深入贯彻全国卫生与健康大会精神，紧紧围绕解决群众看病难、看病贵问题，以降药价为突破口实行“三医联动”改革，深化医改成效持续显现，居民健康水平不断提高。今年，要着重抓好健康促进、药品改革、资源布局、综合监管、健康扶贫5项工作。

王贺胜强调，要进一步明确深化医改的方向和要求。坚持党对改革的集中统一领导，坚持预防为主的工作方针，坚持以问题为导向，坚持把人才作为事业发展的战略资源，鼓励探索创新。医改到了深水区，到了啃硬骨头的攻坚区。全面贯彻党中央、国务院医改决策部署，要把更多精力聚焦到抓落实、见实效方面，进一步统一思想、凝聚共识，坚定不移地加大深化医改工作推进力度。（记者李琳 首席记者叶龙杰 刘志勇）

(责编：李轶群、杨迪)


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