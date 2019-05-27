为新时代深化医改“集智献策”

5月25日，2019年度全国深化医改经验推广会暨中国卫生发展高峰会议在陕西省西安市召开。大会为2018年度“推进医改、服务百姓健康”十大新举措、十大新闻人物的获奖省份、人物颁奖，并广邀国内医改界人士，汇聚医改政策制定者、实践者、参与者，共话医改领域涌现的好经验、好做法，为新时代、新征程的深化医改工作“集智献策”。

大会主论坛上，陕西省副省长方光华表示，陕西省把深化医改作为改善民生工作的重中之重，以大卫生、大健康为统领，一以贯之地坚持预防为主，着力解决看病难、看病贵，深化“三医联动”改革，不断增强人民群众的健康福祉。坚持保基本、强基层、建机制，走出了一条自上而下、统筹推进的陕西医改之路。

国家卫生健康委体制改革司司长梁万年表示，建设优质高效医疗卫生服务体系，既要在存量上下功夫，也要在增量上做文章，坚持体系创新、机制创新、服务模式创新、内部管理创新、监管模式创新。

国家医保局基金监管司司长黄华波表示，国家医保局2019年在基金监管方面明确了10个方面、27项工作任务，可以概括为“一二三四”：一是出台医保基金监管使用条例；二是开展两项行动，即打击骗保专项治理和开展维护基金安全集中宣传月活动；三是两试点一示范，即开展基金监管创新方式和信用体系建设试点，开展智能监控示范；四是4个全覆盖，实现经办初审、实地督查、智能监管、业务培训全覆盖。

国家卫生健康委医政医管局局长张宗久表示，门急诊服务是改善医疗服务领域的重点工作之一。门急诊服务在组织管理模式方面包含预约诊疗与分诊咨询管理，学科、专业群组分布，影像、检验、药学服务平台支持能力，日间病房与护理服务系统4个基本面。改善门急诊服务，需从这4个基本面入手。

国家卫生健康委宣传司司长宋树立表示，医改和宣传要做到“两手抓”。宣传工作要结合群众感受，要合理引导。医改宣传千万条，群众感受第一条。同时，扩大宣传效果需要主力军上新战场，主力军是广大的医疗卫生人员，新战场是新媒体战场，需要全行业的积极参与、主动创新。

国家卫生健康委药物政策与基本药物制度司监察专员汪建荣表示，近年来，一些地方从防病、防并发症等出发，从基药入手、从基层做起，从高血压、糖尿病、精神障碍等慢性病开始，探索“三医联动”新模式，在基层医疗卫生机构试点“免费”提供部分基药，收到了比较明显的效果。在做实慢病健康管理的同时，也引导了分级诊疗及家庭医生签约。

国家卫生健康委疾病预防控制局副局长王斌表示，近年来，国家卫生健康委开展了一系列措施和行动，尤其加强了国家慢性病综合防控示范区建设，365个区（县）被评为慢性病综合防控示范区。慢性病防控工作任重道远，要在健康中国战略引导下，以人民健康为中心，预防为主，共同推进慢性病防控相关工作。

国家卫生健康委基层卫生健康司副巡视员刘利群表示，2019年重点工作包括：推进县域医共体建设，开展优质服务基层行活动，启动社区医院建设试点，深化基层综合改革，加强人才队伍建设，做实做细家庭医生签约服务，提升基本公共卫生服务绩效，加快基层信息化建设，全力做好健康扶贫。

据介绍，从2009年开始，《中国卫生》杂志社、健康报社连续10年，举办“推进医改、服务百姓健康”十大新举措、十大新闻人物推介活动。“双十大”推介活动已经成为中国医改领域的金字品牌。

此次大会由《中国卫生》杂志社、健康报社主办，陕西省卫生健康委支持；获国家卫生健康委体制改革司、疾病预防控制局、医政医管局、基层卫生健康司、药物政策与基本药物制度司、宣传司，以及国家医保局的关心和指导。江西、浙江、山东、广东、陕西等地卫生健康委，就深化医改进行了经验分享。大会还围绕分级诊疗新攻略、妇幼健康新战略、药品改革新机遇等改革热点，展开分论坛，组织多方专家和医改实践者开展专题研讨。（首席记者叶龙杰 刘志勇 记者李琳）