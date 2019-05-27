权威专家来直播：中医如何治疗荨麻疹

荨麻疹，俗称“风疹块”，是由于皮肤粘膜的小血管扩张，血浆渗出形成的局部水肿，是皮肤科的常见病。主要表现为皮肤的损害。

中医上对于荨麻疹是怎样的认识？如何用中医方法治疗荨麻疹呢？2019年5月30号（周四）10:00-11:00，首都医科大学附属北京中医医院皮科副主任 张苍将在“人民好医生”App进行科普直播，并在线解答大家的各种困惑，欢迎扫码观看！

专家简介

张苍，首都医科大学附属北京中医医院皮肤科副主任，主任医师，副教授。国家优秀中医临床人才。世界中医药学会联合会青年中医培养工作委员会会长，中国中药协会皮肤病药物研究专业委员会副主任委员，北京中医药学会青年工作委员会名誉主任委员，北京中医药学会皮肤科分会副主任委员。

擅长：专注于中医皮科理论体系构建，研习《伤寒论》《神农本草经》。临床关注重慢性荨麻疹，顽固银屑病，大疱性皮肤病及内科常见病疑难病诊治。

出诊时间：周一、周三上午；周四下午。

荨麻疹是皮肤科的常见病，俗称“风疹块”，是由于皮肤粘膜的小血管扩张，血浆渗出形成的局部水肿。

荨麻疹的症状

先出现皮肤瘙痒，然后出现鲜红色或苍白色的风团，少数人会有水肿性红斑。风团的大小、形态不一，可融合成片。

一般来说，风团持续数分钟至数小时，少数可延长至数天后消退，不留痕迹。皮疹反复成批发生，以傍晚发作者多见。

荨麻疹的分类

疾病在短期内痊愈的，称为急性荨麻疹；若病情反复发作，每周至少发作两次并连续6周以上者称为慢性荨麻疹。

而慢性荨麻疹主要是以气、血、阳气虚弱为本，风湿热邪为标的病机特点，即本虚标实。

荨麻疹的注意事项

要注意饮食问题，过敏体质者，饮食宜清淡，尽量不要吃辛辣刺激的食物，要适量补充维生素。

中医对于荨麻疹是什么样的认识？又是如何治疗荨麻疹的呢？记得参与本期直播，与名医大咖在线互动！

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