中医认为，舌与脏腑密切相关，舌尖属心、舌边属脾、舌根属肾、舌两旁属肝脏、舌中心属胃。经常活动舌头，能预防衰老、刺激唾液腺分泌，唾液增加不但有利人体改善脾胃消化、吸收功能，还能袪除口干、口苦、口臭。饭菜口感变香了，食欲增加了，营养改善吸收了，自然有利于老年人慢病恢复和免疫力的提高。

舌中和舌边为脾胃反射区，脾为后天之本，气血生化之源。脾胃功能健运，则气血旺盛；反之，脾失健运，气血津液不足，则精神萎靡、面色淡白、萎黄不泽。咬舌能刺激涎腺分泌增加、滋润肠胃。年老舌僵，牙齿与舌头协调不好的人，常常频咬舌头及运舌，能大大改善这种不协调，古代医学家对此方法非常推崇。

舌头是大脑的先行器官，舌神经连接着大脑，当人体出现衰老时，最显著的变化就是舌头不灵活。因此，经常咬舌还可间接对大脑进行刺激，防止大脑萎缩。

咬舌的方法：口唇轻闭，上下牙齿从舌尖向舌根处轻咬移动，以够不着为止。咬舌动作要轻，以不疼痛为度，每天做2次（清晨起床洗漱完毕、晚上就寝前）即可。运舌也是一种很好的锻炼方式。具体方法：舌体在舌根的带动下，在口腔内上下左右来回运转30次左右，等唾液增多时鼓漱5~10下，分3次咽下。▲