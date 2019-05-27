先前的研究发现，失眠会降低人们的社交技能和工作效率。但近期有研究表明，睡个好觉能让你成为一个慷慨无私的人。美国杨百翰大学约翰·霍尔拜因教授发现，疲惫感会让人不乐意承担社会责任。睡眠不足的人不太可能把钱捐给慈善机构，甚至不愿意履行公民义务。

研究人员选取了1117名参试者，要求他们在劳累的早晨或下午填写一份问卷调查。结果发现，在凌晨3~5点填写问卷的参试者，比下午填写的人明显疲惫，且平均每晚少睡40分钟。即使是轻度睡眠不足，也使他们愿意向红十字会捐款的可能性降低了5.5%，对社区建议做出积极响应的可能性降低了6%，计划下一次选举投票的可能性降低了4%。也就是说，如果人们过于疲惫，就不愿意把时间、金钱和精力贡献给社会事业。尽管睡眠不足的人有很多时间做事情，但他们不太可能选择做一些有益于他人的事。

研究人员指出，缺乏睡眠的现代社会可能有助于解释志愿服务和公民参与水平下降的原因。疲劳让人只有动力照顾自己，而做出善举需要付出更多的认知努力。因此，睡眠不足不仅会影响工作和情绪，还会造成更广泛的后果。▲