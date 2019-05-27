晨起关键5分钟，健康轻松一整天

《黄帝内经》中说：“五脏常内阅于上七窍也。”著名武术气功家、中医学者朱鹤亭介绍，调节七窍很关键，如果七窍通了，脏器功能加速运转，就能改善身体的不舒展。每天早晨花5分钟做一遍，一天轻松。

先开鼻窍。两个拇指点着迎香穴，吸气时，揉动一侧鼻腔，揉完使劲呼气，然后换另一侧。两侧鼻腔都揉完之后，吸气，从迎香穴顺着鼻翼往上推到内眼角，呼气，顺着鼻翼往下推到嘴角。

再护口腔。口腔非常重要，如果有吊线风（面瘫），会嘴歪眼斜，还有可能发展成偏瘫。按摩地仓穴、人中穴和承浆穴，可预防面神经瘫、音哑。两拇指按着两侧的地仓穴，吸气，一侧不动，另一侧开始揉动，揉完以后用嘴呼气，再换另一侧。两侧都做完后，开始推。吸气时向嘴角位置推，呼气时向远离嘴角位置推。之后，吸气，用食指按摩人中穴，呼气停止，吸气，用另一个食指按摩承浆穴，呼气停止。吸气，同时按摩两个穴位，呼气停止。

三养耳腔。冬季是调节耳病的重要季节。如果是右耳听不清，拇指尖按着左耳的耳听穴，一边发出“啊啊”的声音，一边揉动右边耳朵。然后松开右耳，看看是否有效。

四揉眼部。第一，把手搓热，用两手掌心捂着眼睛，呼气时揉眼睛。第二，拇指和食指按着睛明穴，闭眼，吸气时按住，呼气时揉动。第三，用两个拇指按着瞳子髎穴，吸气时不动，呼气时揉按。第四，按攒竹穴，吸气时不动，呼气时上下推动（两侧同时推，一侧上推，一侧下推）。第五，按鱼腰穴，吸气时上下推动，呼气时左右推动。第六，用两手的拇指和食指按丝竹空穴和瞳子髎穴，吸气时按着不动，呼气时按揉。第七，吸气时不动，呼气时按揉阳白穴和四白穴，先上下按，后左右按。▲