乳房大 运动更是不能少

中国性学会第四届性医学专业委员会委员 韩世愈 □赵鹏程 编译

很多女性在运动时，都受到乳房晃动的困扰。近日，澳大利亚伍伦贡大学对此进行研究，结果发现：胸部越大，女性锻炼就越少，特别是剧烈的运动。

胸部较大的女性认为乳房尺寸阻碍了她们轻松锻炼，即使进行低冲击力的活动（如散步和游泳）也是如此。此外，研究还发现胸部大的女性很少会参加慢跑。

这项发表在《体育科学与医学杂志》上的研究指出，女性的乳腺组织沉重且无支撑物，只含有少量能起到稳定作用的结缔组织，因此运动时即使戴文胸，乳房也会移动，妨碍锻炼，降低运动参与度。

在我国，这种情况同样存在，有些女性会因为胸部太大、妨碍运动而逃避锻炼。另外，还有女性因担心胸部显得不雅而抗拒运动，在青春期人群中尤其明显。其实，胸大的人更应运动。胸部较大的人肩背部容易堆积脂肪，显得“虎背熊腰”，甚至胸部过于大的女性还会出现背痛困扰，不得不做缩胸手术。因此，进行肩背部及胸部的训练很重要，能缓解肌肉疼痛，还能一定程度上减少胸下垂的情况。下面推荐几个相关练习：

1. 将健身椅调到一定的斜度，趴在上面利用哑铃或者杠铃片做划船训练，这个动作能充分刺激肩背部。训练时使用恒定中等重量，将动作收缩至最顶部充分刺激背部肌群，每组做15次。

2. 坐姿绳索拉伸训练。保持坐姿，腰背挺直向后倾斜，两手交叉拉弹性绳索，手最高举至头部上方，最低拉至胸、肩完全打开。注意发力部位主要集中于背肩部，动作不要做太快，每组做15次。

3.坐姿器械推胸。坐于器械上，双臂打开，大小臂略小于90度角，找到合适握距。动作路线由后向前，发力时呼气，还原时吸气。保持匀速节奏，整个过程要保持挺胸、收腹、沉肩、下巴微收的状态。

训练时，女性朋友一定要记得穿运动文胸，不仅能减少乳房晃动的尴尬，还能起到保护韧带组织、防止下垂的作用。

此外，还推荐乳房偏大的女性多参加游泳和其他一些水中活动（如水中有氧健身操），因为水的浮力能帮助减缓乳房下移，这样女性就可更轻松地享受运动乐趣，收获健康益处。▲