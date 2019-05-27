补钙有讲究 睡前补最佳

在人的一生中，“两个头儿”和“一个中段期”最容易缺钙。“两个头”：一个是在新生儿期、婴幼儿期、青春期的孩子们因生长发育的需要，对钙的摄入需求较大；另一个是老年期，因钙流失明显增多，故需要在外源性补充更多的钙质。“一个中段期”是指女性在妊娠期和哺乳期，一个人担负着“两个人”的营养重任，需要额外添加钙的摄入。

此外，对于因各种疾病导致的钙质吸收不良或排出增多的患者，如胃肠道疾病、糖尿病等，也应给予钙剂补充，同时积极治疗原发疾病。

最佳的补钙时机是睡前

科学家们通过对于人体钙代谢生理作用的研究发现，一天中最佳的补钙时机，就是每天晚上临睡前。

在白天的一日三餐饮食中，人体可以摄入400毫克～500毫克钙质，当身体的钙调节机制发挥作用，从尿中排出多余的尿钙时，血液可以从食物中得到补充，以维持血钙平衡。

但是到了夜间，尿钙仍旧会排出，可食物中已经没有钙质的补充，这样血中的钙质就会释放出一部分去填充尿钙的丢失。为了维护血液中正常的钙水平，人体必须从钙库中提取一部分库存， 即骨骼中的钙质。这种调节机制使清晨尿液中的钙大部分来自于骨钙。

另一方面，人体内各种调节钙代谢的激素，昼夜间分泌各有不同。一般说来，血钙水平在夜间较低，白天较高。夜间的低钙血症可能刺激甲状旁腺激素分泌，使骨钙的分解加快。如果在临睡前适当补充钙制剂，就能够为夜间提供充足的“弹药”，阻断体内动用骨钙的进程。

因此，临睡前可以进食牛奶或其他补钙食品或药品。

记住补钙时要多喝水

很多医生在交付患者钙制剂时，经常嘱咐患者要多喝水。

众所周知，钙制剂的吸收取决于钙的溶解度、钙质的来源等。许多钙制剂都是一些微溶性或者可溶性钙盐，如果加大水量可以在一定程度上增加钙质的溶解度，由此增加吸收率。因此，补钙的人应多饮水，水是钙的“最佳搭档”。