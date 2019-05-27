四位中国专家在吉尔吉斯斯坦完成两例心脏介入手术

5月15日，中国心血管专家访问团抵达吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，此次行程，中国心血管专家访问团除参加吉中心血管病中心成立仪式和吉尔吉斯斯坦国际临床医学大会外，还承担着一项艰巨的任务——一个月前，吉尔吉斯斯坦发出邀请，诚挚希望中国心血管专家来访并完成两例极具难度的介入手术。在充分分析两个病例的情况后，访问团决定由广东省人民医院陈纪言教授、深圳市孙逸仙心血管医院刘强教授、中国医科大学航空总医院董鹏教授、安徽医科大学第一附属医院林先和教授负责此次手术。

5月16日，在参加吉中心血管病中心成立仪式后，访问团来到吉方医院，在与院方沟通后，由陈纪言和刘强执行第一例介入手术，他们面对的是一名右冠慢性完全闭塞病变（CTO）的患者。陈纪言表示，该例患者右冠近端和远端有两处较长的CTO病变，且两处CTO病变都有非常丰富的侧枝循环，这为手术带来了极大困难。访问团的专家在讨论病例时提出了多种方案，包括使用正向技术直接通过病变、使用逆向技术从回旋支通过病变等，最后，陈纪言与刘强选择直接正向疏通病变。

手术过程中，两位专家用精湛的技术顺利通过正向技术疏通了右冠近端CTO病变，而面对难度较大的远端病变时，丰富的手术经验再次成为制胜利器，没有经过太多的尝试，导丝便顺利通过远端病变。放置支架后，手术取得成功。

在治疗第二名患者之前，董鹏和林先和就根据CT对该患者进行了诊断——患者存在较严重的主动脉缩窄，相较于正常人的主动脉而言，患者主动脉缩窄处宽度仅有10mm。两位专家对患者主动脉缩窄进行测压，压差为40mmHg，综合患者临床症状，确定患者有比较明确的主动脉缩窄术指征。为了进一步验证该患者是否存在冠状动脉狭窄，两位专家决定对患者行动脉造影术，造影结果显示，患者左冠和右冠均完好，没有明显狭窄，排除因冠状动脉狭窄造成的心绞痛等症状。

在完成冠脉造影后，两位专家向院方心内科负责人表达了后续治疗建议，鉴于医院实际情况，两位专家建议择期行大血管支架术或外科缩窄部位切除及端端吻合术。院方负责人表示：“感谢两位中国专家对患者给予确诊并对冠脉狭窄做了明确的鉴别诊断，院方会与患者积极沟通并完成后续治疗，同时，殷切期望两位中国专家能够继续指导吉方后续对该患者的治疗。”

术后，吉尔吉斯斯坦国家科学院Aidaraliev院士对四位中国专家的仁心仁术表示高度赞赏，他评价道，此次中国专家赴吉尔吉斯斯坦进行手术指导对于吉方而言是一次非常成功的尝试，对于刚刚成立的吉中心血管病中心而言也是一个完美的开端。为此，他对吉中心血管病中心的未来充满信心。

中方访问团团长霍勇教授表示：“今后将有越来越多技术精湛的中国专家能够来到吉尔吉斯斯坦支援吉方医疗事业建设，同时，也希望越来越多的吉尔吉斯斯坦医生获来到中国进行学习和深造，从而更好地为吉尔吉斯斯坦患者谋福祉。以医疗领域深层次的合作促进两国民心相通。”