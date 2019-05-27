“让老百姓都能过上好日子”

只有回望历史、铭记过去，我们才能深刻认识红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易

我们党之所以能永葆青春活力，不断从胜利走向胜利，关键就在于能够不忘初心、牢记使命

江西赣州于都，是中央红军二万五千里长征的集结出发地。5月20日，习近平总书记来到这里，瞻仰中央红军长征出发纪念碑，亲切会见于都县红军后代、革命烈士家属代表，动情表示要饮水思源、不忘革命先烈，悉心叮嘱把井冈山精神和苏区精神继承和发扬好……习近平总书记在革命老区重申共产党人的初心和使命、理想和宗旨，为广大党员干部不忘初心、牢记使命、继续奋斗注入了强大正能量。

不忘初心，方得始终。犹记2012年，当选中共中央总书记的习近平在人民大会堂郑重承诺，要“夙夜在公，勤勉工作，努力向历史、向人民交出一份合格的答卷”。此次考察时，习近平总书记强调：“中国共产党的初心就是为人民谋幸福、为民族谋复兴，党中央想的就是千方百计让老百姓都能过上好日子。”党的十八大以来，一个个彪炳史册的历史性成就和变革，见证了以习近平同志为核心的党中央对人民群众的深厚情怀、对中华民族的责任担当。

今年全国两会上，习近平总书记的一段话语重心长：“上海石库门、南湖红船，诞生了中国共产党，14年抗战、历史性决战，才有了中华人民共和国。共和国是红色的，不能淡化这个颜色。”国家发展了，人民生活改善了，但无论走得多远，我们都不能忘记走过的路，不能忘记革命先辈、革命先烈，不能忘记革命老区的父老乡亲。只有回望历史、铭记过去，我们才能深刻认识红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易。今年是新中国成立70周年，最好的庆祝，就是不忘初心、牢记使命，倍加珍惜我们党开创的中国特色社会主义，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，担好实现“两个一百年”奋斗目标的历史责任。

“以百姓心为心，与人民同呼吸、共命运、心连心，是党的初心，也是党的恒心。”事业发展永无止境，共产党人的初心永远不能改变。回望历史，在民族蒙难时应运而生，在浴血奋战中重整国家，在一穷二白基础上建成国民经济体系，在改革开放中开辟中国特色社会主义道路，在砥砺奋进中推动中国特色社会主义进入新时代，我们党之所以能永葆青春活力，不断从胜利走向胜利，关键就在于能够不忘初心、牢记使命。从今年6月开始，全党将自上而下分两批开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过这次主题教育，在返本归真中拨亮信仰的灯火，党员干部都将经历一场庄严的精神洗礼。

强化问题导向、坚持问题导向，是党的十八大以来全面从严治党的鲜明特点和成功经验。一些官僚主义、形式主义新表现提醒我们，影响党的先进性、弱化党的纯洁性的各种因素不容小觑。今年是基层减负年，习近平总书记特别叮嘱，各地区各部门要将此作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要内容。只有坚决整治形式主义、官僚主义，加强真抓实干的作风建设，才能让广大干部有更多的精力、以更大的热情投入到让老百姓过上好日子的奋斗中来。发扬勇于自我革命这一我们党最鲜明的品格，教育引导党员干部牢记党的宗旨，树立正确政绩观，同一切影响党的先进性、弱化党的纯洁性的问题作坚决斗争，新时代共产党人的精神坐标将更加闪亮。

从闯出一条革命新路的井冈山探索，到“唤起工农千百万”的苏区革命，从化作“地球上最绚烂的红飘带”的长征奇迹，到延安时期勤廉奉公绽放的“兴国之光”，伟大革命精神跨越时空、永不过时，是砥砺我们不忘初心、牢记使命的不竭精神动力。当8900多万名党员砥砺初心、忘我奋斗，当450多万个基层党组织凝聚成坚强有力的战斗堡垒，中国共产党一定能带领中国人民奋勇向前、无往不胜。

《 人民日报 》（ 2019年05月27日 05 版）