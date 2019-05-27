我国科学家成功创制非洲猪瘟候选疫苗

记者从中国农业科学院5月24日举行的科研进展通报会上获悉，由该院哈尔滨兽医研究所自主研发的非洲猪瘟疫苗取得了阶段性成果：成功创制非洲猪瘟候选疫苗，实验室研究结果表明，其具有良好的生物安全性和免疫保护效果。

非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒感染家猪和各种野猪引起的一种急性、出血性、烈性传染病，被称作养猪业的“头号杀手”，目前尚无疫苗和有效防治药物。

2018年8月，我国确诊首例非洲猪瘟疫情。据中国农业科学院非洲猪瘟疫苗科研攻关负责人介绍，疫情发生后，中国农业科学院第一时间组建非洲猪瘟防控科技攻关项目组，目前科研团队在非洲猪瘟疫苗创制阶段取得五项进展：

一是分离我国第一株非洲猪瘟病毒。建立了病毒细胞分离及培养系统和动物感染模型，对其感染性、致病力和传播能力等生物学特性进行了较为系统的研究，并揭示了我国非洲猪瘟流行毒株的基因组特点和进化关系；二是创制了非洲猪瘟候选疫苗；三是两种候选疫苗株体外和体内遗传稳定性强；四是明确了最小保护接种剂量，证明大剂量和重复剂量接种安全；五是临床前中试产品工艺研究初步完成。

截至目前，中国农科院非洲猪瘟防控科技攻关项目组在免疫机制、诊断检测、消毒灭虫技术产品研发方面，完成了非洲猪瘟病毒全基因组测定，克隆和表达了相关基因，构建了模式动物和猪源天然免疫和炎症应答信号通路，筛选出多个天然免疫抑制性病毒基因，完成部分基因免疫抑制机制研究；研制出检测速度快、敏感性及特异性高、稳定性好的病毒核酸和抗原类快速检测试剂盒；采集到12个蜱种，筛选出快速消杀化学药物新组方和植物源杀虫剂有效组方；筛选出复合季铵盐消毒剂配方，完成了中试生产研究。

来自中国农业科学院当天的通报还提到，下一步，该院将在疫苗实验室阶段研究进展的基础上，加快推进中试与临床试验，以及疫苗生产的各项研究工作。(记者 邱晨辉)