网售婴儿床比较试验8成不合格

昨天，北京市消费者协会公布了网售婴儿床比较试验结果。在20件样品中16件婴儿床样品不符合标准要求，占到了样品总数的80%。babycare、可优比、蒂爱等售价千元以上的婴儿床上榜。

市消协表示，本次比较试验涉及20个品牌的20件婴儿床，购买价格从129元到2689元不等。存在的主要问题是结构中部分孔和侧翻旁板不符合要求、床铺面有不符合标准的间隙以及床铺面冲击强度不够、旁板和床头不符合标准要求、框架强度不够、稳定性不够等。

婴儿床的结构安全与否，直接关系着婴儿的安全。经测试，6件婴儿床样品的结构不符合相关标准要求。为了发挥不同功能，婴儿床的床铺面一般是可调节的。通常有上、中、下三个挡位，不同挡位都有安装所需要的孔。不符合标准要求的孔，婴幼儿的手指可能会被卡住，存在一定的安全隐患。经测试，本次比较试验中有5件样品的安装预留孔不符合标准要求，包括产品外包装显示为南极人的品牌和babycare、可优比、蒂爱、Farska等品牌的样品。

此外，部分婴儿床为了使用方便，会将旁板设计成可以下放，标准要求这种侧翻旁边在提起时是可以自动啮合的，婴儿床使用者比较特殊，若侧翻旁板提起时无法自动啮合，可能导致侧板意外打开，存在婴幼儿意外跌落风险。经测试，霖贝儿至尊版白色样品不符合标准要求。

床铺面也是婴儿床的重要部件。经测试，7件婴儿床样品的床铺面不符合相关标准要求，市消协提示消费者，如果床铺面与旁板之间或者床铺面与床头之间的间隙过大，就可能导致婴幼儿的手、胳膊、腿等各个身体部位被困在这个空隙之内，造成安全事故。

测试还发现旁板和床头的内高过小，可能导致儿童站立在床上时翻出床外，存在极大的安全隐患；婴儿床床头强度不够，受到外力冲击时，旁板板条易断裂脱落，床头板也可能断裂，不仅影响婴儿床的使用寿命，而且对婴幼儿造成人身伤害。（记者 王薇）