应对在家猝死还需更多急救招

“我们统计过猝死量，大概百分之八九十都发生在家庭。”北京急救中心主任张文中近日介绍，现在北京地区有208个急救站，花在进院之前的平均急救时间大概在15分钟左右。北京急救中心计划在三年内一个街道争取有一辆救护车，将覆盖到340个人员密集的街道。

猝死被认为是人类最严重的一种疾病。数据显示，我国平均每年有180万人死于猝死。但如果患者发病后能及时得到科学急救，就有望终止死神的脚步。为此，北京、广州等城市纷纷在公共场所配备被誉为“救命神器”的AED（自动体外心脏除颤仪）。

绝大多数猝死发生在家庭，对此该如何应对？2016年5月，中华医学会科学普及分会等机构启动了“全国心肺复苏普及进亿家精准健康工程”（525+我爱我家工程），计划5年内普及心肺复苏两亿人，即每位培训者普及5户家庭。启动该工程是应对在家猝死的有效举措之一，如果相关目标任务能如期实现，很多家庭接受过心肺复苏培训，就能大大减少家庭猝死量。

此外，北京急救中心计划在三年内争取一个街道有一辆救护车，也是应对在家猝死的良策。目前花在进院之前的平均急救时间大概在15分钟左右，而专家认为，15分钟平均急救时间是不够的，如果每个街道都配备一辆救护车，急救人员能及时出现在发病现场，可缩短平均急救时间，能挽救更多生命。

对城市特别是大城市来说，每个街道配备一辆救护车，不仅要有相应的购车投入，还要有相应的人员配置、停车场所和调度管理等，但做这些工作都是值得的。这样的“急救计划”不是一般的惠民之举，而是关乎公众生命保障的重要举措。

除了以上两种举措外，应对在家猝死还需要哪些招？保证救护车通道畅通是不容忽视的问题。如果每个街道都配置有救护车，但如果生命通道不畅通的话，仍然会影响到急救的效率。而生命通道是否畅通，要从两个角度观察，一是城市道路应急车道是否畅通，二是居民小区通道是否通畅。

目前，随着公众道德法律意识提高，以及交警执法力度加大，越来越多的司机都不会占用应急车道，还会主动给救护车让道，但仍会出现救护车受阻后家属下跪磕头求私家车主让路之类的案例。所以，合理配置救护车是一个方面，还需要相应的教育、执法来配合“急救计划”，为救护车出行扫清路障。

另一个必须引起警惕的问题是，救护车进入居民小区困难重重。既然猝死量大概百分之八九十都发生在家庭，显然通往家庭的通道不应该有任何障碍，但现实情况是，一些小区乱停车现象很严重，救护车、消防车很难进来。深圳一位从事现场急救工作多年的医生也曾透露，大部分小区的地下车库救护车都进不了。

围绕上述“急救计划”，需要有关方面打通小区生命通道，让急救效率最大化体现出来。另外，在面向家庭普及心肺复苏知识的同时，能否采取措施让便携式AED进小区、进家庭，也值得思考。在发达国家，除商场、学校、地铁站、机场等公共场所，不少社区和家庭也都配备有AED。

为了挽救患者宝贵的生命，相关应急救命之招越多越好。无论是培训更多家庭掌握急救常识，还是计划一个街道一辆救护车，毋庸置疑都是完善急救的好办法。在确保这些好办法不打折扣变为现实福利的同时，还可以做得更多更好，这既需要多个部门参与进来，也需要社会上形成更多急救共识。