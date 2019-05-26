骗术套上科学理念 一杯量子水可治糖尿病？ 

商家向消费者表示，这瓶水只需装在裤袋中便能让人“力大无穷”。

所谓的“量子”产品是靠放在一个箱内完成商家所说的“能量加载”。

在科幻电影中，“量子科技”往往是逆转剧情，穿越时间的神秘科技。近日，记者发现，“神奇的量子技术”突然以高价“三无瓶装水”的身份出现在老年人市场。不少商家在保健医疗领域向老年人兜售起这种“一杯下去力大无穷，一个月下来糖尿病康复80%”的水。

然而，记者调查发现：这类产品以“量子科技”作为宣传噱头，声称具有保健和医疗作用，但在实际效果、安全质量、政策法规等方面存在重重问题。这些骗术就是套上一个科学理念来骗人。量子技术目前的研究主要集中在量子通信、量子计算机和量子精密探测，暂时还没有与日用品扯上关系。

文、图/广州日报全媒体记者苏小真

“量子水”不止一家

彼此宣称对方为“骗术”

近日，有市民被推介来自白云区某电子科技公司的“量子科技”，并被其宣传的强大作用吸引。该市民亲属告诉记者，“当时家人听完就信了，向这个电子科技公司买了一箱‘三无’瓶装‘量子’水和‘量子’汗蒸房服务，花费逾千元。”令市民疑惑的是，被冠上“量子科技”之名的产品竟然是一堆透明的没有任何商品标签的塑料瓶装水。

记者从网络平台搜索发现，销售量子系列产品的不在少数。量子水、量子袜层出不穷，几乎每一款都宣称具有医疗上的神奇效果。不少“量子”产品通过中医馆向消费者推荐而得到客源。

不少商家推出“量子医学”概念，声称能对人体的健康具有巨大作用，但所提及的技术原理不尽相同，并互相宣称同行均是“骗术”。记者通过企业查询平台了解到，这些企业均未备案相关的专利号。

永越科技的赖先生透露，所谓的量子器材其实是通过一个“箱子”似的能量加载器，“通过一个底部的转换器将一些能量加载到箱内的器材中”，同时能改变分子结构的排列顺序。赖先生说：“市面上70%~80%的产品都是通过购买我们的设备来制作的。”但记者发现，这些硬件并无专利号，亦无任何商品生产批号。

“很多人夸大说法，其实是胡说八道，所谓的‘量子技术’只是促进气血循环，就像热敷、冰敷。”同样生产“量子”设备的顺馨缘生物科技有限公司工作人员顾先生则告诉记者，所谓量子技术，并没有那么复杂，更不可能治病。

记者为此进行走访调查，发现这些“量子”产品存在多个疑点——

疑点1：治疗作用天马行空 没有商品生产许可证

记者以经家人推荐后希望购买“量子水”为由来到一电子科技公司。在推荐“量子水”时，工作人员吴先生说，“量子水是功能水，兼具保健和治疗作用，需要配合汗蒸的量子房使用，量子房使用13次为1980元，量子水以每瓶10元左右的成本价出售。”

吴先生说：“这瓶水只需装在裤袋中便能让人‘力大无穷’；只要把它放到饭旁，饭就很香；放到茶旁，茶很香；放烟旁边，尼古丁没了……此外，包括糖尿病、三脂高，一个月的整套流程，相关身体指标能恢复到70%~80%，三个月就能停药。”

记者发现，吴先生提及的量子房和量子水以及系列冠上“量子”之名的产品并无商品生产许可证。

疑点2：专利号无从查询 背后原理说不清

吴先生称，量子水可以“穿透人体的全身机能”，而量子房则以汗蒸的方式激活了全身的细胞。“量子水水源是鹤山，但只是普通的水。这是一种量子植入技术，可以用在水瓶，也可以用在量子房，像小瓶子里的水摇一摇就能让普通水变成量子水。”当记者质疑是否有相关专利号证明时，吴先生表示，这是台湾地区引进的技术，并展示了一张指示不明的台湾地区专利纸，但专利已经过期。

不久后，吴先生对量子水的原理又补充了酸性体质论，说量子水可以调整和激活细胞。在2018年11月，凭借“酸碱体质理论”名噪一时的理论创始人罗伯特·欧阳在法庭上承认自己是行骗。

而量子科技领军人物潘建伟亦曾向媒体表示，“量子调控技术目前的实用化产品，仅限于量子保密通信相关设备及系统，其他诸如香皂、鞋垫、茶杯等生活用品，均与量子技术毫无关系。”

据了解，所有能作用于人体，起到对人体各项生理机能指标实现改变因素的成分，都必须经过严格的毒理实验测试和临床症状测试，而且要经过最短三年的观察期，确定对人体无害或者副作用可控才能正式进入市场流通环节。

吴先生对此解释道，“我没有说我是药，只是一种矿泉水，用不着药监。”记者通过企业查询平台了解到，广州市善业电子科技有限公司经营范围虽包括营养健康咨询服务和亚健康调理，但不含医疗服务，且法律法规禁止经营的项目不得经营。而其展示的瓶装水可追溯到广东盛广莲量子科技有限公司，其经营范围显示包括氢、量子、生物技术的研发、应用推广、技术咨询以及销售，但其医疗器械商标信息仍等待实质审查。

证实：“量子”技术并未应用到生活中

中科大上海研究院专门开辟“墨子沙龙”科普微信公众号的工作人员告诉记者，无论是科学背景、资源投入，还是实验建设、人才培养，量子方面的研究都是一个门槛相当高的事情，因为量子系统非常脆弱，研究量子的实验以及相关技术条件也就非常严苛。

该工作人员告诉记者，量子调控是在单个量子的层面上进行操控的，这些物质和能量的基本单位非常小，“就拿单个原子来说，如果要在实验中控制它，需要极高的真空环境，加上昂贵的激光冷却系统降低原子的热运动，才可能对其进行操控。”

量子技术目前的研究主要集中在量子通信、量子计算机和量子精密探测，暂时还没有与日用品扯上关系。“墨子沙龙”上写道：名词的堆砌毫无逻辑可言，没有科学文献的支撑，也没有任何能证明效果的实验数据。

“从疗效来说，不可能因为一瓶水就治愈糖尿病或停药。”广州市中医院内分泌科副主任中医师赵志祥告诉记者，所谓的量子技术其实是给老人建立了一个虚假的理论体系来糊弄消费者。从目前的医疗水平来说，糖尿病一旦确诊，不可治愈,只可控制。

有业内人士告诉记者，非药品严禁宣传有治疗和预防疾病的功能和疗效，但在所谓的“量子水”产品中，很多都出现了非药品宣传疗效的情况。记者已将上述情况通过广州市食品药品监督管理局12331投诉举报热线反映，对方表示将对投诉情况进行了解。