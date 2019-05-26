法治社会不容药品垄断牟利

针对近期部分常用药品价格暴涨引发多方关注的问题，记者追根溯源采访了医药市场、医院、药厂和药品流通企业，发现近两年来市场上已先后有100多种药品涨价数倍乃至数十倍，而且大多是些疗效确切、价格低廉的常用药。（5月23日《经济参考报》）

患者一药难求，医院被迫高买低卖。只看表象，还以为这是市场供求规律使然。而记者采访发现，疗效确切、价格低廉的常用药价格暴涨与缺货断货，多是药品市场上垄断牟利惹的祸。

药价不是不能上涨，但要充分尊重市场规律，做到合理有序。法治国家更不容任何商家搞垄断牟利，何况是事关生命健康的药品。这时候，“有形之手”就得出手。近年来，相关部门对药品垄断行为已有过不止一次的查处，但相对巨额获利，处罚力度往往不太给力，甚至如同“蜻蜓点水”，垄断者因此未见收敛。

要遏止药品行业垄断牟利，必须祭出反垄断法的利剑。有专家建议，对垄断获利给予“得一罚三”乃至“得一罚十”的重处，对囤积居奇牟取暴利者追究刑事责任。同时，在标准不降低的情况下，让更多企业进入原料药生产领域，摧毁垄断的根基。