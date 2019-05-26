热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

法治社会不容药品垄断牟利

张国栋

2019年05月26日08:53 来源：健康报网

针对近期部分常用药品价格暴涨引发多方关注的问题，记者追根溯源采访了医药市场、医院、药厂和药品流通企业，发现近两年来市场上已先后有100多种药品涨价数倍乃至数十倍，而且大多是些疗效确切、价格低廉的常用药。（5月23日《经济参考报》）

患者一药难求，医院被迫高买低卖。只看表象，还以为这是市场供求规律使然。而记者采访发现，疗效确切、价格低廉的常用药价格暴涨与缺货断货，多是药品市场上垄断牟利惹的祸。

药价不是不能上涨，但要充分尊重市场规律，做到合理有序。法治国家更不容任何商家搞垄断牟利，何况是事关生命健康的药品。这时候，“有形之手”就得出手。近年来，相关部门对药品垄断行为已有过不止一次的查处，但相对巨额获利，处罚力度往往不太给力，甚至如同“蜻蜓点水”，垄断者因此未见收敛。

要遏止药品行业垄断牟利，必须祭出反垄断法的利剑。有专家建议，对垄断获利给予“得一罚三”乃至“得一罚十”的重处，对囤积居奇牟取暴利者追究刑事责任。同时，在标准不降低的情况下，让更多企业进入原料药生产领域，摧毁垄断的根基。

(责编：李栋、孙博洋)


推荐阅读

国家卫健委：4月全国手足口病发病数较3月增加10万余人   日前，国家卫健委疾病预防控制局发布《2019年4月全国法定传染病疫情概况》。4月份全国共报告法定传染病916462例，死亡2005人。丙类传染病中手足口病发病数有155696人，较3月份增加101758人。 【详细】

心脏好不五个地方早知道 护好心脏学这几招   心脏的内在变化，常常外显于体表。大量研究证实，通过检查或测量身体的5个部位，可以发现一些心脏疾病的早期线索。摸五个地方知心脏好坏，让我们一起来学习心脏养护好方法！【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn