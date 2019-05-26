医疗机构将建三级感染监控体系 感控作为一票否决项纳入评审考核

本报讯 （首席记者姚常房）近日，国家卫生健康委发布《关于进一步加强医疗机构感染预防与控制工作的通知》及《医疗机构感染预防与控制基本制度（试行）》。《通知》指出，建立完善国家级、省级、医疗机构三级感染监测控制体系，逐步实现全国范围内医疗机构感染前瞻性目标监测。医疗机构要加强对重点科室的主动监测，对侵入性操作环节实现全覆盖。

《通知》指出，加强对辖区内医疗机构的日常监督、管理和指导，将感控工作作为一票否决项，纳入医疗机构等级评审、绩效考核、评优评先等工作。同时，建立感控全员培训制度，制订培训大纲和培训计划，每年至少开展1次感控法律法规、知识和技能专项培训。培训对象覆盖全体医务人员以及医疗机构的管理、后勤，包括外包服务人员等。

《基本制度》要求，医疗机构实行感控分级管理制度，配置数量充足、结构合理的感控专兼职人员。同时，明确感控组织体系的管理层级与责任主体。其中，管理层级有“医疗机构、感控管理部门和临床科室”三级管理和“医疗机构、临床科室”二级管理两种基本模式，后者主要适用于依规定不需要设置独立感控管理部门的医疗机构。采用二级管理模式的医疗机构应当设置专（兼）职感控管理岗位。医疗机构应当加强资源配置与经费投入，以保障感控标准预防措施的落实。不得以控制成本和支出为由，挤占、削减费用，影响标准预防措施的落实。

《基本制度》明确，医疗机构及其科室、部门应当根据所开展诊疗活动的特点，定期开展感控风险评估。诊疗过程中发现短时间内出现3例或以上临床症状相同或相近的感染病例，无论有无病原体同种同源检测的结果或检测回报结果如何，都应当按规定逐级报告本机构感控部门（或专职人员）和法人代表人或主要负责人。

《基本制度》强调，目前要求纳入目标防控的多重耐药菌包括但不限于：耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、耐万古霉素肠球菌（VRE）、耐碳青霉烯类抗菌药物肠杆菌科细菌（CRE）、耐碳青霉烯类抗菌药物鲍曼不动杆菌（CR-AB）和耐碳青霉烯类抗菌药物铜绿假单胞菌（CR-PA）。