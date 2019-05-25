从90个工作日缩短为30天 让医疗新技术更快服务患者

为鼓励医疗新技术更快进入医院使用，更好服务患者，上海市医疗保障局积极推进“放管服”改革，在保证严格监管的基础上，进一步简化上海市新增医疗服务项目管理流程。

流程简化最大的亮点在于，对于上海市首次开展的医疗服务项目，审核流程所需时间由90个工作日缩短为最长30天。对于已经在上海市开展的医疗服务项目，新增医院开展该项目，审核流程所需时间由90个工作日缩短为2天。

上海交通大学医学院附属第九人民医院财务处长张海斌表示，“肿瘤冷冻消融治疗技术”为治疗肿瘤提供了新的技术手段。按以往的程序，需要每一家想开展的医院获得技术准入，然后再申请开展和收费，需要耗费数月。现在流程大大简化，只要医院有这个新技术的临床应用备案，就可以按照不超过上海市现行价格执行，到上海医保局变更医保信息，2天内就能正常开展这个新技术。

记者从上海医保局获悉，此次新增医疗服务项目管理流程调整优化，还体现在三个方面：一是加快价格审核速度。从原来每年审核2-3次优化为每月审核1次，特殊情况如重大技术创新项目等可一事一议。

二是改“一院一批”制度为“统一定价”制度。对首次应用于上海市临床的新项目，统一制定价格标准。其他医院需跟进开展的，免去审价环节，只要向卫生行政部门进行医疗技术临床应用备案，办理完成备案手续后，就可直接按照不超过该项目上海市现行价格水平进行收费，无须再申请核价。

三是缩小新增医疗项目认定范围。对属于《全国医疗服务价格项目规范(2012版)》，并且在上海市首次开展的新项目，医院按规定提供资料后，经组织专家认定，确实为2012版项目名称、内涵后，统一制定价格标准，并在全市医院执行。