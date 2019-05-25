北京等30个城市试点“按病组付费”

24日，国家医疗保障局宣布，疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点工作正式启动，按照“顶层设计、模拟运行、实际付费“分三年有序推进。此次试点的30个城市包括北京、天津、上海等地。

据介绍，DRG是当今世界公认的比较先进的支付方式之一。它根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度、合并症与并发症及转归等因素把病人分入不同的诊断相关组，每组采用不同的定额标准进行支付，而不是按照病人在医院的实际花费付账，这样达到医疗资源利用标准化。有助于激励医院加强医疗质量管理，迫使医院为获得利润主动降低成本，缩短住院天数，减少诱导性医疗费用支付，有利于费用控制。

北京青年报记者从北京市医保局了解到，北京目前已在部分医疗机构进行DRG付费体系模拟运行，“正好赶上此次医耗联动综合改革，所以费用测算标准发生了变化，因此我们会再结合价格的变化进行梳理，进一步优化病种分组、价格确定，完善方案内容，这也将是2019年市医保局的重点工作。”相关负责人指出。

据了解，此次试点城市包括北京、天津、邯郸、临汾、乌海、沈阳、吉林、哈尔滨、上海、无锡、金华、合肥、南平、上饶、青岛、安阳、武汉、湘潭、佛山、梧州、儋州、重庆、攀枝花、六盘水、昆明、西安、庆阳、西宁。此外，新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团均指定乌鲁木齐市为试点城市。