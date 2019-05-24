2018年度中国“互联网+医疗健康”十大优秀案例揭晓

5月22日，2018年度中国“互联网+医疗健康”十大优秀案例在2019腾讯全球数字生态大会·智慧医疗专场上正式揭晓。来自各地的政府官员、医疗专家、科技企业代表、主流媒体齐聚一堂，共话医疗健康数字生态。

十大智慧便民医疗健康服务案例颁奖现场

活动现场，健康时报总编辑孟宪励、国家卫生健康委员会统计信息中心副主任周恭伟以及人民日报媒体技术股份有限公司副总经理陈玉林、腾讯公司副总裁丁珂，分别为“十大智慧便民医疗健康服务案例”和“十大科技助力医疗健康创新案例”获奖单位代表颁奖。二十件获奖案例如医药新零售模式、智能门诊、远程会诊、AI辅诊等，通过互联网大数据、人工智能、云计算等技术赋能医疗健康领域，全面展现了过去一年来医疗健康产业的新模式新业态，为助推便民服务、推动产业变革做出了行业表率。

十大科技助力医疗健康创新案例颁奖现场

截至目前，“互联网+”优秀案例征集活动已连续举办三届，发掘推广了一大批优秀案例，它们推进“互联网+”，加快经济提质增效升级，为各行业发展起到了积极的示范引导作用。本届征集活动由人民日报全国党媒信息公共平台、健康时报社联合腾讯公司举办，征集到来自各地卫健委、医院、保健院、防控中心、研究所等机构及企业的优秀案例共计200余件，综合考虑案例创新性、科学性、可推广性、现实意义及行业价值等各方面因素，最终评选出十大智慧便民服务案例和十大科技助力创新案例。

2019腾讯全球数字生态大会·智慧医疗专场以“智医疗 至健康”为主题，会上还发布了新一代数字医疗产业政策研究报告及数字医疗创新联盟等。

附：2018年度中国“互联网+医疗健康”十大优秀案例评选结果

十大智慧便民医疗健康服务案例

十大科技助力医疗健康创新案例

（来源：人民日报党媒平台）