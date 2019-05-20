人民健康2019年全国广场舞大赛中标公告
项目名称：人民健康2019年全国广场舞大赛
招标编号：0773-1940GNOAFWGK0891
采购用途：详见招标文件
评标办法：综合评分法
招标公告日期：2019年04月25日
开标日期：2019年05月16日
定标日期：2019年05月20日
中标人名称及中标金额：
中标人：北京智博怡蓝广告有限公司
中标金额：?6,850,000.00
中标服务费：?30,429.00
中标人地址：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村三区22号楼5号一层
本项目合同履行日期：2019年5月至2019年10月
评标委员会成员名单：刘霞、高永伟、赵娟、董雪松、万世成、刘阳、刘军丽、李果、张秋红
中标服务费收费标准：参照原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及有关通知（发改价格[2011]534号）规定，向此项目的中标人收取招标代理服务费。
感谢所有投标人对本项目招标工作的支持
特此公告
招标人信息：人民健康网络有限公司
地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦人民网
联系人：高永伟
联系电话：010-6536 3221
招标机构名称：中金招标有限责任公司
详细地址：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦15层
邮编：100089
联系人：胡锦辉
电话：010-68405026
传 真：010-68405006
开户银行：招商银行北京海淀支行
帐 号：867080112810001
中金招标有限责任公司
2019年5月20日
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