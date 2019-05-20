人民健康2019年全国广场舞大赛中标公告

推荐阅读

国家卫健委：4月全国手足口病发病数较3月增加10万余人 日前，国家卫健委疾病预防控制局发布《2019年4月全国法定传染病疫情概况》。4月份全国共报告法定传染病916462例，死亡2005人。丙类传染病中手足口病发病数有155696人，较3月份增加101758人。 【详细】

心脏好不五个地方早知道 护好心脏学这几招 心脏的内在变化，常常外显于体表。大量研究证实，通过检查或测量身体的5个部位，可以发现一些心脏疾病的早期线索。摸五个地方知心脏好坏，让我们一起来学习心脏养护好方法！【详细】