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愤怒比悲伤更伤老人

2019年05月24日08:40 来源：人民网-生命时报

悲伤过度不利老人健康。近日，美国《心理学与衰老》杂志刊登一项研究发现，愤怒对老人的伤害比悲伤更大。

美国康考迪亚大学的巴洛博士及其研究小组收集并分析了加拿大蒙特利尔市226名59~93岁老人的数据。参试老人不仅要完成有关愤怒或悲伤的调查问卷，研究人员还采集了他们的血样，重点检测炎症情况，并查明相关慢性疾病。结果发现，对80岁以上老人来说，愤怒与体内炎症水平以及慢性病情况密切相关。巴洛表示，随着年龄增长，很多老人失去老伴，身体活动能力降低，这些可能让他们变得愤怒。而愤怒比悲伤更有害老年人的心理健康，会加剧炎症，增加感染和组织损伤、免疫力下降的可能。长期炎症还会加大心脏病、关节炎和癌症等风险。

因此，老人需注意调节自己的情绪，遇事不要上火，慢慢解决问题，平时尽量养养花、散散步，保持心情舒畅。家人也要多陪伴老人，和他们保持沟通，及时疏导。▲

(责编：许心怡、崔元苑)


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