人类创造力有两个高峰期

我们通常认为，青少年时期是人们最具创造力的阶段，错过了这个时期就与“伟大的创新”越来越远。但美国两所大学联合研究表明，人到中年后还有一次创造力高峰。

美国俄亥俄州立大学、芝加哥大学经济学教授布鲁斯温伯格和戴维加伦森对31位诺贝尔经济学奖获得者进行了研究。他们通过参试者学术论文的影响力（论文在该学术领域被引用的概率）来确定每个获奖者对经济学做出最重要贡献的年龄，综合分析参试者的创造性高峰。结果发现，人的一生中，创造力有两个生命周期。在职业生涯早期，人们勇于挑战传统智慧，提出新思路，这一时期的创造力表现为“概念性”创新；职业生涯中晚期时，人们经过一定的知识储备和经验积累，综合所获取的信息达到新的突破，这一时期的创造力表现为“实验性”创新。“概念型”创新者（25~29岁）倾向于使用假设和方程；“实验型” 创新者（50~57岁）则依赖于直接的事实推论。

研究人员指出，在科学、艺术等诸多领域，创造力高峰期的差异不大。想要做出成绩，有所贡献，最重要的不在于你做了哪项工作，而是你如何对待你的工作。▲（林乐乐）