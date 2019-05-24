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蛋白粉会让人抑郁短寿

2019年05月24日08:37 来源：人民网-生命时报

很多举铁锻炼的人，都会通过服用蛋白粉来达到“长肌肉”的目的。但人们只看到了它对健身的作用，很少去关注其潜在负副作用。近日，澳大利亚一项研究表明，过度摄入蛋白粉不仅影响情绪，还可能缩短寿命。

澳大利亚悉尼大学生命与环境科学学院的研究团队通过小鼠实验，分析了蛋白粉中主要成分支链氨基酸（BCAA）对代谢健康、生殖、食欲和衰老等方面产生的复杂作用。结果显示，当血液中支链氨基酸的浓度过高时，该种氨基酸与大脑中的色氨酸形成了竞争。色氨酸是血清素的唯一前体，通常被称为“快乐化学物质”，具有改善情绪和促进睡眠的作用。小鼠大脑中的血清素含量降低后，大脑发出增强食欲的有力信号，导致它们过度进食，引起肥胖，寿命缩短。

依据该研究成果，研究人员给健身达人提出建议：尽可能多来源摄入蛋白质，如红肉、乳制品、鸡肉、鱼肉、鸡蛋、豆类和坚果等，以获得各种必需氨基酸并保持它们的平衡。▲ （王海洋）

(责编：许心怡、崔元苑)


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