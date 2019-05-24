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父母爱说话，孩子智商高

2019年05月24日08:37 来源：人民网-生命时报

英国科学家的一项最新研究发现，身边有个“话痨”时，婴幼儿的智商和认知能力更高。

英国约克大学教育系研究小组对107名2~4岁的学龄前儿童进行试验，给他们佩戴微型录音机录下父母及其他监护人与孩子进行语言交流的情况，每天录音时长16小时，连续录音3天。在此过程中，研究人员通过绘画等亲子活动观察参试儿童的认知能力。结果发现，和家中大人的语言沟通频率越高，孩子的智商越高，逻辑分析、算术和形状认知等非语言能力也相对较强。此外，和成年人互动时听到的语言词汇越丰富，孩子掌握词汇量的速度越快。

研究人员指出，每个家庭的亲子互动情况大相径庭，与孩子语言互动最多的“话痨”父母讲话量甚至可以达到平均水平的两倍。通过了解婴幼儿语言环境和个体成长发育之间的关系不难发现，语言对大脑发育产生影响的时间比此前设想的要早得多。不仅如此，父母充分进行自我表达，并对孩子的行为做出及时反馈，也有助于减少孩子的焦虑感、攻击性和叛逆迹象。▲ （赵乾铮）

(责编：许心怡、崔元苑)


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