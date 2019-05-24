西藏人均预期寿命70.6岁

人民网拉萨5月23日电 （记者琼达卓嘎）记者从西藏自治区卫生健康委了解到，西藏全区2017年人均预期寿命测算结果显示，西藏人均预期寿命达70.6岁，较2010年测算结果的68.2岁增加了2.4岁，增速高于全国平均水平。此外，西藏自治区孕产妇死亡率由解放初期的500010万下降到56.5210万，婴儿死亡率由解放初期的430‰下降到11.59‰，提前完成2020年预期目标。

截至2018年，西藏自治区的医疗卫生机构总数达到1548个，医疗卫生机构床位数16787张，每千人口床位数为4.88张。卫生人员总数24018人，卫生技术人员19035人，每千人口卫生技术人员5.54人，每千人口执业（助理）医师2.41人，每千人口注册护士1.62人。覆盖区、市、县、乡、村五级的城乡医疗服务网络，在西藏自治区已经形成。