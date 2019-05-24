常州医生利用MR技术做手术 宛如科幻大片

科技大片中人与虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)互动的场景，民众已经不再陌生。当这些技术真实地出现在手术室中，会是怎样一种情景？5月23日，记者从常州第一人民医院了解到，该院脊柱外科团队不久前在全程MR技术下完成了一例手术，医生戴着VR眼镜，在MR技术的辅助下，对患者动刀，全程宛如上演科技大片。

今年4月的一天，常州市民吴先生由于颈部疼痛、四肢乏力、行走困难来到常州第一人民医院脊柱外科专家门诊就诊。结合相关检查，该院脊柱外科副主任仇胥斌得出诊断：颈椎结核伴脊髓压迫。仇胥斌指出：“手术是治疗的最佳选择。术中不仅要切除被结核杆菌侵蚀的所有椎体及脓肿，还需植入一个钛笼，重建颈椎的稳定性。由于患者病程较长，且已产生大量的骨破坏，骨性结构标志不清，手术难度很大。”考虑到MR技术有助于手术的精准治疗，仇胥斌决定利用该技术实施手术。

MR技术的手术，简单地说，是指利用传统CT、核磁共振等提供的原始数据三维重建、整合立体全息场景，高精度地还原患者真实的解剖和病变部位，为临床医生制定精准的治疗方案提供依据。

通过跟踪定位功能，该技术将患者身体相应部位的影像资料与实体场景准确重合，帮助医生在手术过程中全方位了解患者的病变结构，被称为外科医生的“透视眼”，进一步确保手术的精准和安全。

“既往的MR技术在手术中只能起到标志和定位作用，医生无法全程戴镜开展精准手术。”为实现全程MR技术下实施精准手术的目的，仇胥斌团队就如何避免术中模型漂移、术中医生手术手势干扰、手术切皮暴露后再次微调定位等因素与工程技术人员进行多次讨论和改进。

5月16日，吴先生被推上手术台，在该院脊柱外科团队近2小时的努力下，这例国内领先的全程MR技术颈椎结核病灶清除加钛笼植骨融合术顺利完成。“手术效果非常好，术后第二天，原本无法站立的吴先生就能正常下地了。”仇胥斌说。

5月23日，记者在病房看到患者，据他介绍，如今困扰他多年的颈痛基本好了，肌力也明显恢复，从无法站立到可以扶拐行走，他感慨科技进步帮他消除病患，更感谢医生精湛的技术让他重获健康。(唐娟 冯凯)